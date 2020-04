«Έχεις έναν φίλο, εμένα»: Ο Τομ Χανκς έστειλε γραφομηχανή στον μικρό Κορόνα - Τον χλευάζουν για το όνομά του

Ο Τομ Χανκς απέστειλε μια επιστολή και μια γραφομηχανή μάρκας Corona σε έναν 8χρονο από την Αυστραλία, ο οποίος του είχε για γράψει το bullying που δέχεται λόγω του ονόματός του - Κορόνα.

Ο Corona De Vries από το Γκολντ Κόουστ του Κουίνσλαντ είχε γράψει στον Αμερικανό ηθοποιό, που με την σύζυγό του Ρίτα πέρασαν περισσότερες από δύο εβδομάδες σε καραντίνα στο παραλιακό αυτό θέρετρο της Αυστραλίας, καθώς είχαν διαγνωσθεί θετικοί στον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με το Channel 7 News, το 8χρονο αγόρι φέρεται να είχε γράψει στον Τομ Χανκς λέγοντας: «Άκουσα τα νέα που εσείς και η σύζυγός σας κολλήσατε τον κορωνοϊό. Είστε εντάξει;», προσθέτοντας ότι αγαπάει το όνομά του, όμως τα παιδιά στο σχολείο τον αποκαλούν κοροϊδευτικά «κορωνοϊό», πράγμα που τον κάνει να νοιώθει «λύπη κι οργή».

«Η επιστολή σου έκανε εμένα και τη γυναίκα μου να νιώσουμε τόσο υπέροχα!», απάντησε ο διάσημος ηθοποιός στη δική του επιστολή, που είχε πληκτρολογηθεί σε μια γραφομηχανή Corona, την οποία είχε φέρει μαζί του στο Γκόλντ Κόουστ.

«Ξέρεις, είσαι το μόνο πρόσωπο που γνώρισα ποτέ να έχει το όνομα Κορόνα- όπως το δαχτυλίδι γύρω από τον ήλιο, ένα στέμμα», πρόσθεσε.





«Θεωρώ πως αυτή η γραφομηχανή θα σου ταιριάζει», σημείωσε ο Χανκς, αντίγραφο της οποίας έδειξαν οι εικόνες που προβλήθηκαν από το Channel 7 News. «Ρώτησε έναν ενήλικο πώς λειτουργεί. Και χρησιμοποιήστε τη για να μου απαντήσεις», έγραψε ο ηθοποιός, καταλήγοντας με την διάσημη φράση από το Toy Story: «Υ.Γ. Έχεις ένα φίλο, ΕΜΕΝΑ» [.σ.σ. You got a friend in me].

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters