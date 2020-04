Η Μέριλ Στριπ τραγουδά με το μπουρνούζι: Σταρ του Broadway γιόρτασαν τα 90ά γενέθλια του Stephen Sondheim

Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μέριλ Στριπ, Τζέισον Αλεξάντερ και Λιν Μάνουελ Μιράντα ήταν ανάμεσα στους διάσημους που ευχήθηκαν για τα 90ά γενέθλια του Stephen Sondheim, το βράδυ της Κυριακής, σε ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα για τον πιο παραγωγικό συνθέτη του Broadway.

Ο εορτασμός επρόκειτο να γίνει στις 22 Μαρτίου, τότε που είναι όντως τα γενέθλια του 90χρονου συνθέτη, στην προγραμματισμένη πρεμιέρα του «Company», αλλά ακυρώθηκε καθώς το Broadway έκλεισε λόγω κορωνοϊού.

Ο πρώην πρωταγωνιστής του «Company», Raul Esparza αποφάσισε ωστόσο πως το Broadway ήταν υποχρεωμένο να γιορτάσει το θρυλικό ταλέντο πίσω από μιούζικαλ όπως τα «Into the Woods», «Sunday in the Park With George» και «Merrily We Roll Along», οπότε ήρθε σε επαφή με την ΜΚΟ ASTEP (Artists Striving to End Poverty) για να διοργανώσουν ένα μοναδικό κονσέρτο, που προβλήθηκε ζωντανά στο Broadway.com. Ο Raul Esparza είχε πρωταγωνιστήσει στα Tony Awards 2006, κερδίζοντας βραβείο για την αναβίωση του «Company».

Στην διαδικτυακή «συναυλία» συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, που τραγούδησε το «The Witch's Rap» από το «Into The Woods» μαζί με τα παιδιά του. Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί το 2011 στην παράσταση «Company» μαζί με τον Στίβεν Κόλμπερτ και την Φιλαρμονική Ορζήστρα της Νέας Υόρκης.

Το παρών έδωσε και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, που έχει συνεργαστεί με τον διάσημο συνθέτη στο κινηματογραφικό remake του «West Side Story». Ο Sondheim έγραψε τους στίχους για το μιούζικαλ του 1957. «Σε γιορτάζω και για ένα ακόμη από τα καταπληκτικά χαρίσματά σου, την φωτογραφική μνήμη σου, που ανανεώνεται συνεχώς με την αγάπη σου για τις ταινίες», σχολίασε ο σκηνοθέτης.

Οι Μέριλ Στριπ, Κριστίν Μπαράνσκι και Όντρα ΜακΝτόναλντ αποφάσισαν να γιορτάσουν τα γενέθλια του συνθέτη, πίνοντας εις υγείαν του και τραγουδώντας. Οι τρεις ηθοποιοί, φορώντας τα μπουρνούζια τους, ήπιαν άφθονα ποτά on camera, δίνοντας μια μοναδική ερμηνεία του «The Ladies Who Lunch»" από το μιούζικαλ «Company».

Το διάρκειας δυόμιση ωρών κονσέρτο τελείωσε με δεκάδες σταρ του Broadway να τραγουδούν όλοι μαζί το «I'm Still Here» από το «Follies», ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Sondheim αλλά και ως υπενθύμιση πως παρόλο που είναι προσωρινά κλειστό, το Broadway εξακολουθεί να φέρνει μουσική και χαρά στις ζωές μας.

Δείτε ολόκληρο το αφιέρωμα: