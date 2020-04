Alanis Morissette: Σχεδόν κάθε γυναίκα στη μουσική βιομηχανία έχει πέσει θύμα επίθεσης, παρενόχλησης ή βιασμού

Προκαλεί η Καναδή τραγουδίστρια Alanis Morissette σε συνέντευξή της λέγοντας πως σχεδόν κάθε γυναίκα της μουσικής βιομηχανίας έχει δεχτεί επίθεση, έχει παρενοχληθεί ή ακόμα και βιαστεί.

Σε συνέντευξη στη βρετανική Sunday Times, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Alanis Morissette έκανε μερικά αποκαλυπτικά σχόλια σχετικά με το κίνημα #MeToo αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη μουσική βιομηχανία.

Με το εμβληματικό και πρωτοποριακό «Jagged Little Pill» που γιορτάζει την 25η επέτειό του φέτος τον Ιούνιο, η Morissette, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως έφηβη σταρ, είπε ότι η «γυναικεία οργή» που παρουσίασε στο άλμπουμ, πλέον είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

«Η οργή των γυναικών δέχεται τόσο άσχημες κατηγορίες, αλλά είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος», είπε η Morissette.

«Όχι για να χτυπήσεις κάποιον στο πρόσωπο, αλλά ο θυμός διοχετεύεται σε ακτιβισμό ή -προς Θεού - στο να υψώνεις τη φωνή σου, ή να λες όχι, ή να προστατεύεις τα παιδιά σου ή να είσαι φεμινίστρια».

Εξηγώντας ότι υπέστη εκμετάλλευση, οικονομική υπονόμευση και σεξουαλική κακοποίηση ήδη από την ηλικία των τριών ετών, η Morissette μίλησε για τη σημασία των γυναικών που υπερασπίζονται τις ίδιες και κάλεσε όσες είναι θύματα να μιλήσουν,ξεπερνώντας το στίγμα πίσω από την «αναμονή».

«Πρώτα απ 'όλα, εκείνοι (οι θύτες) δεν έδειξαν αναμονή», είπε. Δεύτερον, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την απειλή να χάσουν τη δουλειά τους, τη φήμη τους ή να μην γίνουν πιστευτές. Στην καλύτερη περίπτωση, η υπόθεση κρύβεται κάτω από το χαλί, στη χειρότερη περίπτωση ακολουθεί επίπληξη ή απόλυση».

Αν και ο κόσμος του κινηματογράφου αποκαλύφθηκε στο συγκεκριμένο θέμα με το κίνημα #MeToo, η Morissette ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο στη μουσική βιομηχανία.

«Δεν έχει ξεκινήσει καν στη μουσική βιομηχανία. Σε αυτή την περίπτωση σχεδόν κάθε γυναίκα έχει δεχτεί επίθεση, παρενόχληση, βιασμό. Είναι πανταχού παρών - περισσότερο στη μουσική, ακόμη και από τον κινηματογράφο», δήλωσε η Morissette.

«Τι, το σεξ, τα ναρκωτικά και το rock'n'roll; Εξ' ορισμού είναι ηλίθιο, βρώμικο και επιθετικό. Αλλά είναι μόνο θέμα χρόνου πριν να γίνει η έκρηξη και στη μουσική βιομηχανία».

Η Morissette, παραχώρησε τη συνέντευξη με αφορμή την κυκλοφορία του ένατου άλμπουμ της "Such Pretty Forks in the Road", η οποία ωστόσο αναβλήθηκε για το φθινόπωρο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με πληροφορίες του Variety/The SundayTimes