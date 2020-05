Χωρίζουν Μαίρη Κέιτ Όλσεν και Ολιβιέ Σαρκοζί - Διαζύγιο με επείγουσα δικαστική εντολή

Η Μαίρη-Κέιτ Όλσεν ζήτησε επείγουσα δικαστική εντολή προκειμένου να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της, Ολιβιέ Σαρκοζί.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, η Όλσεν υπέγραψε την αίτηση διαζυγίου στις 17 Απριλίου, ωστόσο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης κάνουν δεκτές αιτήσεις μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης, εξού και η επείγουσα δικαστική εντολή.

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί επικοινώνησαν μέσω mail με τους δικηγόρους της Όλσεν, απαιτώντας να πάρει τα πράγματά της από κοινό τους διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη μέχρι τις 18 Μαΐου. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Όλσεν δήλωσε πως είναι αδύνατο να προλάβει την προθεσμία, ζητώντας παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Επίσης φέρεται να ισχυρίζεται πως ο Σαρκοζί την «διώχνει από το σπίτι», τερματίζοντας το μισθωτήριο εν αγνοία της.





Η Όλσεν, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στην κατοχή του το ΤΜΖ, ζήτησε την επείγουσα δικαστική εντολή για να προστατεύσει την περιουσία της, καθώς η αίτηση διαζυγίου θα είχε ως αποτέλεσμα μια «αυτόματη δικαστική εντολή», η οποία θα την παρεμπόδιζε από το να πάρει πίσω τα πράγματά της.

Στην αίτηση διαζυγίου, η Όλσεν επικαλείται επίσης το προγαμιαίο συμβόλαιο, που ωστόσο δεν έχει γνωστό τι περιλαμβάνει.

Η Μαίρη-Κέιτ Όλσεν παντρεύτηκε τον Ολιβιέ Σαρκοζί, αδερφό του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, σε μια μικρή, ιδιωτική γαμήλια τελετή στο Μανχάταν τον Νοέμβριο του 2015.

Το ζευγάρι σε κοινή τους έξοδο το 2015.

Με την δίδυμη αδερφή της, Άσλεϊ, έγιναν διάσημες ως παιδιά, όταν πρωταγωνίστησαν στα «Full House», «Two Of A Kind» και ταινίες της Nickelodeon, πριν εγκαταλείψουν την ηθοποιία και στραφούν στη μόδα. Μαζί ίδρυσαν διάφορα brands, ανάμεσά τους τα The Row και Elizabeth and James, κρατώντας χαμηλούς τόνους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ σπανίως εμφανίζονται μαζί εκτός από το Met Gala και άλλες προσεκτικά επιλεγμένες εκδηλώσεις.

Στην πρεμιέρα της ταινίας τους «New York Minute» στο Tribeca Film Festival, το 2004.

Μπροστά από το αστέρι τους στην Λεωφόρο της Δόξας, στο Χόλιγουντ, τον Απρίλιο του 2004.

Στο Anna Wintour Costume Center Gala, τον Μάιο του 2014.

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between» του Metropolitan Museum of Art, τον Μάιο του 2017.

Στο κόκκινο χαλί του 2019 Met Gala.

Σπάνιες επίσης ήταν και οι δημόσιες εμφανίσεις της Μαίρη-Κέιτ Όλσεν με τον σύζυγό της, Ολιβιέ Σακροζί. Αν σε περίπτωση τους φωτογράφιζαν μαζί, θα ήταν σε αθλητικές διοργανώσεις όπως αγώνες μπάσκετ ή τένις ή εκδηλώσεις τέχνης και μόδας.

Όταν οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2012, απασχόλησαν έντονα τα μέσα ενημέρωσης που έκαναν διάφορα σενάρια για την σχέση ανάμεσα σε έναν Γάλλο άντρα με πολιτικές διασυνδέσεις και μια Αμερικανίδα πρώην ηθοποιό σαν παιδί, νυν fashion icon, που ήταν 17 χρόνια μικρότερή του.

Ο γάμος τους έγινε στο Μανχάταν το 2015.

Δημοσιεύματα θέλουν την αδερφή της, Άσλεϊ, να διατηρεί σχέση με τον καλλιτέχνη Louis Eisner, με τον οποίο φωτογραφήθηκε πέρυσι στον γάμο της Τζένιφερ Λόρενς.