Συγγνώμη των BTS για τραγούδι με τη φωνή ηγέτη αίρεσης που ενορχήστρωσε μαζική αυτοκτονία

Οι BTS ανακάστηκαν να απολογηθούν, για τραγούδι που κυκλοφόρησε ένα από τα μέλη του συγκροτήματος με τη φωνή του Τζιμ Τζόουνς, ηγέτη αίρεσης που προκάλεσε μακελειό με εκατοντάδες πιστούς νεκρούς.

Η εταιρεία που εκπροσωπεί τους BTS αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση, έπειτα από τα σχόλια στα social media για το σόλο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο 27χρονος Μιν Γιόονγκ-γκι, γνωστός ως Suga, τον Μάιο.

Το τραγούδι «What do you think?» ξεκινά με ένα απόσπασμα από κήρυγμα του Τζόουνς, το 1977. Ήταν ο ιδρυτής και ηγέτης «Ναού του Λαού», στο Τζόουνσταουν της Γουιάνα. Στις 18 Νοεμβρίου 1978 ο Τζόουνς διέταξε τη δολοφονία του Λίο Ράιαν- μέλους του κογκρέσου των ΗΠΑ- και αρκετών δημοσιογράφων, που είχαν πάει εκεί για να κάνουν έρευνα έπειτα από καταγγελίες για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την ίδια ημέρα, πάνω από 900 άνθρωποι πέθαναν από δηλητηρίαση με κυανίδιο, το οποίο τους χορηγήθηκε με ένεση ή το ήπιαν ακολουθώντας τις εντολές του ηγέτη της αίρεσης. Ανάμεσά τους ήταν εκατοντάδες παιδιά, τα οποία σκότωσαν οι ίδιοι οι γονείς τους. Στη συνέχεια ο Τζόουνς, 47 ετών τότε, αυτοκτόνησε με μια σφαίρα.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δωρεάν τον προηγούμενο μήνα, ξεκινά με τη φωνή του Τζόουνς που ακούγεται να λέει: «Αν και είστε νεκροί, θα ζήσετε και αυτός που ζει και πιστεύει δεν θα πεθάνει ποτέ».

Φαν του συγκροτήματος υποστήριξαν ότι το τραγούδι αποτελεί κριτική στον Τζόουνς και τις πράξεις του, αλλά η εταιρεία Big Hit που εκπροσωπεί τους BTS παραδέχθηκε ότι ήταν μια ακατάλληλη επιλογή. «Ο παραγωγός του "What Do You Think?" επέλεξε το απόσπασμα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ατμόσφαιρα του τραγουδιού, χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητα του ανθρώπου που μιλά. Ζητούμε συγγνώμη από οποιονδήποτε μπορεί να πληγώθηκε ή να προσβλήθηκε», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι BTS έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Τον Νοέμβριο του 2018 τους έκοψαν από εμφάνιση στην ιαπωνική τηλεόραση, όταν ένα μέλος του συγκροτήματος εμφανίστηκε με T-shirt που θεωρήθηκε ότι ήταν υπέρ της ρίψης των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Λίγο αργότερα, άλλο μέλος των BTS εμφανίστηκε με καπέλο που έφερε κάτι που έμοιαζε με ναζιστικό σύμβολο, κάτι που προκάλεσε ξανά αντιδράσεις και ανάγκασε την Big Hit να βγάλει ανακοίνωση απολογίας.

Με πληροφορίες από Times