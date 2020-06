«Βία δεν είναι ένα σπασμένο τζάμι, αλλά η πείνα κι ο ρατσισμός»: Ο Μαρκ Τζέικομπς για τις ζημιές στο κατάστημά του

«Οι περιουσίες αντικαθίστανται, οι άνθρωποι όχι»: Με αυτά τα λόγια, μεταξύ άλλων, σχολίασε ο Μαρκ Τζέικομπς τις ζημιές και τις λεηλασίες σε κατάστημά του στο Λος Άντζελες, υπενθυμίζοντας πως η ανθρώπινη ζωή είναι υπεράνω όλων, κόντρα μάλιστα σε όσους επιχειρούν να ενοχοποιήσουν τις διαδηλώσεις με το πρόσχημα των καταστροφών.

Από τη στιγμή της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ για την οποία έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, η Αμερική «σείεται» από ογκώδεις κι οργισμένες διαδηλώσεις κατά της φυλετικής ανισότητας και της αστυνομικής βίας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μαζικές συγκεντρώσεις καταλήγουν σε άγρια καταστολή της αστυνομίας, ενώ δεν έχουν λείψει και τα επεισόδια βανδαλισμών και λεηλασιών.

Το βράδυ της Κυριακής, στο Σόχο της Νέας Υόρκης που φιλοξενεί πλήθος πολυτελών μπραντς και οίκων μόδας, υπήρξαν βανδαλισμοί και λεηλασίες στα καταστήματα των Chanel, Rolex, Louis Vuitton και Gucci. Από την άλλη, στο Λος Άντζελες υπήρξαν ανάλογα επεισόδια στην περιοχή Fairfax, όπου λεηλατήθηκαν τα καταστήματα των Αλεξάντερ Μακουήν και Μαρκ Τζέικομπς.

O 57χρονος σχεδιαστής, ωστόσο, με αφορμή τις ζημιές στο κατάστημά του, έκανε ένα άκρως πολιτικό σχόλιο για τις ζημιές, το ρατσισμό και τη βία, υπενθυμίζοντας πως οι άνθρωποι της μόδας δεν πρέπει να είναι αμέτοχοι και σιωπηλοί στα όσα ιστορικά συμβαίνουν στους συνανθρώπους και τη χώρα τους.

«ΠΟΤΕ μην τους αφήσετε να σας πείσουν ότι ένα σπασμένο τζάμι ή μια σπασμένη περιουσία είναι βία.

Η ΠΕΙΝΑ είναι ΒΙΑ.

Το να μην έχεις ΣΠΙΤΙ είναι ΒΙΑ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ είναι ΒΙΑ.

Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ανθρώπων είναι ΒΙΑ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ είναι ΒΙΑ.

Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ της λευκής φυλής είναι ΒΙΑ.

Η έλλειψη ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ είναι ΒΙΑ.

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ για το ΚΕΡΔΟΣ είναι ΒΙΑ

Οι περιουσίες μπορούν να αντικατασταθούν, οι ανθρώπινες ζωές ΟΧΙ».





Σε άλλο ποστ του, ο Τζέικομπς ανήρτησε φωτογραφία με το σήμα της εταιρείας του το οποίο εμφανίζεται σβησμένο και αντί για αυτό είναι γραμμένα τα ονόματα της Σάντρα Μπλαντ (της 28χρονης Αμερικανίδας που το 2015 βρέθηκε απαγχονισμένη στο κελί της τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της επειδή δεν έβγαλε φλας στο δρόμο) και του Τζορτζ Φλόιντ. Την εικόνα συνοδεύει με το μήνυμα «Μια ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Black Lives Matter».



Οι περισσότεροι σχεδιαστές μόδας δεν έχουν βγάλει ανακοινώσεις ή σχολιάσει τις λεηλασίες, ωστόσο, δεν μοιράζονται όλοι την αντιμετώπιση του Τζέικομπς. ο Virgil Abloh, μάλιστα, καλλιτεχνικός διευθυντής του ανδρικού τμήματος της Louis Vuitton και ιδρυτής της μάρκας streetwear Off-White, επικρίθηκε εντόνως για το σχόλιό του κάτω από την ανάρτηση τού σχεδιαστή Sean Wohterspoon μετά τη λεηλασία δύο πολυτελών καταστημάτων του στο Λος Άντζελες: «Αυτό με αηδιάζει. Είμαστε μέρος της ίδιας κουλτούρας. Αυτό θέλετε; Όταν ξαναπεράσετε από εκεί (τα καταστήματα Round Two και Vintage by Round Two που λεηλατήθηκαν) να έχετε την αξιοπρέπεια να μην τον κοιτάξετε στα μάτια, απλώς να σκύψετε το κεφάλι» τόνισε ο ίδιος.





«Ο Virgil αναστατώνεται περισσότερο όταν άνθρωποι λεηλατούν τα καταστήματα ΛΕΥΚΩΝ παρά με την αστυνομική βαρβαρότητα» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter ενώ ένας άλλος σχολίασε: «O Virgil δεν νοιάζεται για την κουλτούρα, απλώς την εκμεταλλεύεται».

Με πληροφορίες από Wmagazine/Guardian