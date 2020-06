Ο Μπομπ Ντίλαν στους NYT: Για το νέο του άλμπουμ και τη δολοφονία Φλόιντ - «Αρρώστησα με το βίντεο»

Ο θρυλικός μουσικός Μπομπ Ντίλαν είπε σε μια σπάνια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στους New York Times ότι «αρρώστησε» βλέποντας το βίντεο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε από ασφυξία την 25η Μαΐου που του προκάλεσε ένας λευκός αστυνομικός.

«Αρρώστησα που τον έβλεπα να βασανίζεται έως θανάτου με αυτόν τον τρόπο», σημείωσε ο μουσικός στην πρώτη πραγματική συνέντευξή του από τότε που του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 2016.

«Αυτό ξεπερνά τη φρίκη. Ας ελπίσουμε ότι θα απονεμηθεί σύντομα δικαιοσύνη για την οικογένεια Φλόιντ και τη χώρα», συμπλήρωσε.

Στα 79 του χρόνια, ο Ντίλαν, τραγούδια του οποίου όπως το "Hurricane" (1976) καταγγέλλουν την αστυνομική βία εναντίον των μαύρων, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή το πρώτο του άλμπουμ με πρωτότυπα τραγούδια εδώ και 8 χρόνια, το "Rough and Rowdy Days".

Στα τέλη Μαρτίου, ενώ η πανδημία σάρωνε τις ΗΠΑ, ο Μπομπ Ντίλαν κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι εδώ και 8 χρόνια, το "Murder Most Foul", μια μπαλάντα 17 λεπτών, που είναι αφιερωμένη στη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

Στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, την οποία παραχώρησε μέσω τηλεφώνου από το σπίτι του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, ο δημιουργός εμφανίστηκε απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου και τις επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Η υπερβολική έπαρση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές κυρώσεις. Ίσως βρισκόμαστε στην παραμονή της ολοκληρωτικής καταστροφής», τονισε.

Όπως, όμως, υπογράμμισε, δεν σκέφτεται τον θάνατό του.

«Σκέφτομαι τον θάνατο της ανθρώπινης φυλής». «Κάθε ανθρώπινο ον, όσο ισχυρό και δυνατό είναι, παραμένει ευάλωτο μπροστά στον θάνατο. Το σκέφτομαι γενικά, όχι προσωπικά».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως του αρέσει η δουλειά των Eagles και των Rolling Stones. Ως προς το ποια τραγούδια των Eagles του αρέσουν περισσότερο απάντησε: «Τα "New Kid in Town," "Life in the Fast Lane," "Pretty Maids All in a Row." Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί».

Ερωτηθείς για το ποια τραγούδια των δεύτερων θα ήθελε να έχει γράψει, απάντησε «ίσως το 'Angie,' το 'Ventilator Blues' και τι άλλο, για να δω. Αν ναι, το 'Wild Horses'».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters