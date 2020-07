Ο Ρίνγκο Σταρ έγινε 80 και το γιόρτασε με διαδικτυακό πάρτι αφιερωμένο στους Beatles

Λόγω κορωνοϊού, ο Ρίνγκο Σταρ, που έγινε χθες 80 ετών, αναγκάστηκε να γιορτάσει τα γενέθλιά του διαδικτυακά, πάντα με τραγούδια των Beatles αλλά απουσία φέτος του Πολ Μακάρτνεϊ.

Ο πρώην ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος γιορτάζει συνήθως τα γενέθλιά του με πραγματικές συναυλίες ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων, αλλά η πανδημία άλλαξε αυτή τη φορά τα σχέδιά του.

«Όπως και οι περισσότεροι από εμάς, μου αρέσει να κάνω μια ωραία γιορτή για τα γενέθλιά μου[...]Όμως φέτος δεν είναι καλή χρονιά για να διοργανώσω μια μεγάλη συγκέντρωση. Έτσι γιορτάζω μαζί με τους φίλους μου με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να μείνουμε σε απόσταση λόγω του κορωνοϊού», εξήγησε ο καλλιτέχνης, καθισμένος πίσω από τα ντραμς και φορώντας μια προστατευτική μάσκα με το σύμβολο της ειρήνης.

Στη βραδιά ακούστηκαν μεταξύ άλλων αγαπημένα τραγούδια των Beatles, όπως τα «Come Together», «All You Need is Love» και «With a Little Help From My Friends», ενώ προβλήθηκαν επίσης ένα βίντεο με παλιές ηχογραφήσεις στο σπίτι και ένα άλλο με διασημότητες, όπως οι Σέριλ Κρόου και Ντέιβιντ Λιντς να αποτίουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Το διαδικτυακό «πάρτι γενεθλίων» παρακολούθησαν απευθείας 130.000 φανς του θρυλικού συγκροτήματος, με πολλούς ωστόσο να δηλώνουν απογοητευμένοι με την απουσία Πολ Μακάρτνεϊ.

«Χρόνια Πολλά Σερ Ρίτσαρντ, άλλως γνωστός ως ΡΙΝΓΚΟ. Να περάσεις μια υπέροχη μέρα παλιόφιλε», είχε γράψει ο Πολ Μακάρτνεϊ μια ημέρα νωρίτερα, σε μήνυμα στο Twitter.

Ο Ρίνγκο Σταρ επωφελήθηκε επίσης της χθεσινής μουσικής βραδιάς για να ζητήσει δωρεές υπέρ του Black Lives Matter ώστε «να δοθεί τέλος σε όλη αυτήν τη ρατσιστική βία». «Οι ζωές των μαύρων μετράνε. Σηκωθείτε πάνω και κάντε να ακουστεί η φωνή σας», είπε.

Δείτε ολόκληρη τη διαδικτυακή συναυλία του Ρίνγκο Σταρ:

Με πληροφορίες από AFP