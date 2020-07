Πέθανε από καρκίνο η σύζυγος του Τζον Τραβόλτα, Κέλι Πρέστον: To «αντίο» του ηθοποιού στο Instagram

Η ηθοποιός Κέλι Πρέστον, σύζυγος του Τζον Τραβόλτα, πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Ο Τζον Τραβόλτα, με τον οποίον ήταν παντρεμένη τα τελευταία 29 χρόνια, επιβεβαίωσε τον θάνατό της με μία ανάρτηση στο Instagram.

«Με πολύ βαριά καρδιά σας ενημερώνω ότι η όμορφη σύζυγός μου Κέλι έχασε την διετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού», έγραψε στο Instagram ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Έδωσε έναν θαρραλέο αγώνα με την αγάπη και την υποστήριξη πολλών. Η οικογένειά μου και εγώ θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες στους γιατρούς και τις νοσοκόμες στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson, σε όλα τα ιατρικά κέντρα που βοήθησαν καθώς και στους πολλούς φίλους και αγαπημένους της που ήταν στο πλευρό της.

»Θα θυμόμαστε την αγάπη και τη ζωή της Κέλι. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο με τα παιδιά μου που έχασαν την μητέρα τους, οπότε συγχωρέστε με εκ των προτέρων αν δεν ακούσετε για εμάς για κάποιο διάστημα. Να ξέρετε ότι θα αισθάνομαι την αγάπη σας στις εβδομάδες και στους μήνες μπροστά μας. Με όλη την αγάπη μου. T.T»

Η κατά κόσμον Κέλι Καμαλελέουα Σμιθ, είχε γεννηθεί στην Χονολουλού και άλλαξε το όνομά της στο καλλιτεχνικό Κέλι Πρέστον, πριν τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο στο φιλμ του 1985 Mischief. Ακολούθησαν οι εμφανίσεις της στην εφηβική κωμωδία Secret Admirer και στις ταινίες SpaceCamp και Twins με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον Ντάνι ντε Βίτο. Αργότερα έπαιξε στο πλευρό του Τομ Κρουζ, στο Jerry Maguire και μαζί με τον Κέβιν Κόστνερ στο For Love of the Game.

Ο Τραβόλτα και η Πρέστον γνωρίστηκαν στο πλατό της ταινίας The Experts το 1987 και παντρεύτηκαν στο Παρίσι το 1991. Ο πρωτότοκος γιος τους, Πρέστον, ο οποίος γεννήθηκε το 1992 και ήταν στο φάσμα του αυτισμού, πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009. Μαζί απέκτησαν έναν ακόμα γιο και μία κόρη.