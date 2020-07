Κριτικοί καλούν τον Μπεν Στίλερ να αφαιρέσει τον Τραμπ από το «Zoolander» αλλά αρνείται

Ο Μπεν Στίλερ, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της κωμωδίας «Zoolander», που περιλαμβάνει ένα σύντομο cameo του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως αρνείται να αφαιρέσει τον Αμερικανό πρόεδρο από την ταινία, κάτι που του ζητούν επίμονα πολλοί κριτικοί.

Ο 54χρονος ηθοποιός, που στην ταινία του 2001 υποδύεται το σουπερμόντελ Ντέρεκ Ζουλάντερ, είπε σε podcast του Daily Beast πως όταν προέκυψε μια ευκαιρία για τον Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στην παραγωγή, εκείνος την αξιοποίησε.

«Κάναμε γύρισμα στην τελετή απονομής των βραβείων μόδας VH1 Fashion Awards και καθώς οι άνθρωποι έφταναν στο κόκκινο χαλί, τους οδηγούσαμε στην άκρη και τους ζητήσαμε να μιλήσουν για τον Derek Zoolander και έτσι ο Τραμπ και η Μελάνια το έκαναν», εξήγησε.

Πρόσφατα ωστόσο οι αντίπαλοι του Τραμπ κάλεσαν τον Στίλερ να αφαιρέσει εντελώς την εμφάνιση του νυν Αμερικανού προέδρου, κάτι που ο ίδιος δεν έχει κάνει.

«Επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν: "Πρέπει να αφαιρέσεις τον Ντόναλντ Τραμπ από την ταινία 'Zoolander'". Αλλά στο κάτω κάτω της γραφής ήταν μια στιγμή που αυτό υπήρξε και συνέβη. Υπήρχαν τόσες πολλές ταινίες [τότε] με ένα ανόητο cameo από τον Τραμπ. Αντιπροσώπευε ένα συγκεκριμένο πράγμα», σημείωσε ο ηθοποιός.

Η ταινία «Zoolander» δεν είναι η μοναδική εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ στη μεγάλη οθόνη, αφού cameo έκανε επίσης στην ταινία του 1992 «Home Alone 2: Lost in New York» αλλά και το «Two Weeks Notice» το 2002 με τους Χιου Γκραντ και Σάντρα Μπούλοκ. Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε στις σειρές «Sex and the City», «Suddenly Susan», «The Fresh Prince of Bel-Air» και πολλές άλλες.

