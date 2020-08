Κένταλ Τζένερ: Μέσα στην εντυπωσιακή έπαυλη της στο Λος Άντζελες

Η ανακαινισμένη έπαυλη της Κένταλ Τζένερ στο Λος Άντζελες άνοιξε τις πύλες της για το επόμενο τεύχος του Architectural Digest και οι φωτογραφίες του Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς αποκαλύπτουν ένα «ησυχαστήριο», πολύ διαφορετικό από τις προσδοκίες των ακολούθων της.

Η Τζένερ είχε αγοράσει την εντυπωσιακή βίλα από τον διάσημο ηθοποιό και γνωστό για την έφεση του σε πάρτι και ακρότητες, Τσάρλι Σιν, το 2017. «Με το που μπήκα σε αυτό το σπίτι, με κέρδισε η γαλήνια ατμόσφαιρα αγροτόσπιτού που εξέπεμπε», λέει η 25χρονη δισεκατομμυριούχος που ανακαίνισε την πολυτελή κατοικία μεσογειακού ύφους που διακόσμησε με σπάνια έργα τέχνης.

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

«Η ζωή μου είναι αρκετά χαοτική, με ταξίδια και ένταση και ήθελα ένα σπίτι όπου θα μπορώ να ξεφεύγω από όλα και να χαλαρώνω» λέει η 25χρονη εκατομμυριούχος.

Στο εσωτερικό τα περισσότερα έπιπλα είναι σχεδιασμένα κατόπιν ειδικής παραγγελίας ενώ υπάρχουν χρηστικά και μη αντικείμενα από διαφορετικές χώρες και εποχές: ένα παμπάλαιο τουρκικό χαλί, μια γαλλική chaise longue του 19ου αιώνα και σκαμπό κουζίνας από τον διάσημο αρχιτέκτονα Pierre Jeanneret.

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Το μοντέλο έγινε διεθνώς γνωστό από το οικογενειακό ριάλιτι "Keeping Up with the Kardashians". Έχει περπατήσει στις μεγαλύτερες πασαρέλες μόδας του κόσμου, φορώντας ρούχα μεγάλων σχεδιαστών σε Νέα Υόρκη, Παρίσι και Μιλάνο.

Στο παρελθόν, έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα κορυφαίων περιοδικών μόδας Vogue, Teen Vogue, Harper's Bazzar, GQ, συμμετέχοντας σε πασαρέλες της Victoria's Secret. Είναι πρέσβειρα της μάρκας καλλυντικών Estée Lauder.

«Αυτό είναι το πρώτο σπίτι με το οποίο ασχολήθηκα ολοκληρωτικά και θεωρώ πως αποτελεί μια αυθεντική αντανάκλαση του ποια είμαι και τι μου αρέσει. Στο κάτω - κάτω της γραφής, παραμένω μια νέα γυναίκα στο Λος Άντζελες που προσπαθεί να περάσει καλά».

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Tommy Clements που ανέλαβε το νέο σπίτι της Τζένερ, συνεργάστηκε με τη μητέρα του Kathleen Clements και τον πασίγνωστο διακοσμητή Waldo Fernandez, που στο παρελθόν έχει αναλάβει τα σπίτια διασήμων όπως ο Μπραντ Πιτ και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

«Μας εξέπληξε το γούστο της, πιο μπόχο και φάνκι από αυτό της υπόλοιπης οικογένειας», δήλωσε στο περιοδικό ο Clements.

Η Τζένερ επέλεξε έργα Αμερικανών καλλιτεχνών, του Richard Prince, του Raymond Pettibon και του Sterling Ruby ενώ την προσοχή προσελκύει και ένα επιτείχιο installation από neon φώτα της Βρετανίδας εικαστικού Tracey Emin.

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

Φωτογραφία Γουίλιαμ Αμπράνοβιτς

«Δεν είμαι άνθρωπος των πάρτι», λέει η Τζένερ. «Μου αρέσει να ακούω μουσική, να ανάβω το τζάκι και κεριά και να βλέπω αγώνες NBA με τους φίλους μου».