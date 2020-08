Αποκαλύφθηκε το όνομα του Λαμπραντόρ των Χάρι και Μέγκαν και έχει ξεχωριστή σημασία

Αποκαλύφθηκε το όνομα ενός σημαντικούς μέλους της οικογένειας των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ- εκείνο του σκύλου που είχαν υιοθετήσει λίγο μετά τον γάμο τους.

Το καλοκαίρι του 2018, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ υιοθέτησαν ένα μαύρο θηλυκό σκύλο ράτσας Λαμπραντόρ. Μέχρι σήμερα, το όνομα του σκύλου παρέμενε άγνωστο, με το ζευγάρι να αστειεύεται πως «ο κόσμος συνεχίζει να καταλαβαίνει λάθος το όνομά της».

Στο βιβλίο «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family», οι συγγραφείς και βασιλικοί ανταποκριτές Omid Scobie και Carolyn Durand, αποκαλύπτουν πως ο σκύλος ονομάζεται Pula.

Το συγκεκριμένο όνομα έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι. Pula ονομάζεται το επίσημο νόμισμα της Μποτσουάνα, της αφρικανικής χώρας όπου πήγαν ο Χάρι με τη Μέγκαν στην αρχή της σχέσης τους. Στη γλώσσα Τσουάνα, «pula» σημαίνει «βροχή» κι εφόσον η βροχή είναι σπάνια στη χώρα, θεωρείται πολύτιμη και ευλογία.

Το ταξίδι-έκπληξη στην Μποτσουάνα για τα 36α γενέθλια της Μέγκαν έδωσε στο ζευγάρι την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέσα σε τρεις μήνες, ήδη είχαν ανταλλάξει τα πρώτα «σ' αγαπώ».

Οι δυο τους επέστρεψαν στην Μποτσουάνα το 2017 για να συνεισφέρουν στο έργο του Δρ. Μάικ Τσέις από την οργάνωση «Elephants Without Borders».

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει μακρά ιστορία στη διάσωση ζώων, από τότε που υιοθέτησε τον πρώτο της σκύλο, Μπόγκαρτ, και μετά το αγαπημένο της Μπιγκλ, Γκάι, μια αγάπη που έχει περάσει και στον γιο της, Άρτσι. «Ο Άρτσι είναι φιλαράκι με τα σκυλιά. Τον κάνουν να γελά και είναι πολύ ευγενικά μαζί του», σχολίασε πηγή στο περιοδικό People.