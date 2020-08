Νικόλ Ποτουράλσκι: Η νέα σύντροφος του Μπραντ Πιτ είναι «ήδη παντρεμένη» με 68χρονο επιχειρηματία

Η νέα σύντροφος του Μπραντ Πιτ φέρεται να είναι παντρεμένη, αλλά σε «ανοιχτή σχέση» με τον 68χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρει το Vulture επικαλούμενο το Page Six, η 27χρονη Νικόλ Ποτουράλσκι είναι παντρεμένη με τον γνωστό επιχειρηματία και ιδιοκτήτη εστιατορίων, Roland Mary εδώ και περίπου οκτώ χρόνια, ενώ το ζευγάρι έχει και ένα γιο, τον Εμίλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πιτ γνώρισε την Ποτουράλσκι σε ένα από τα εστιατόρια του συζύγου της στο Βερολίνο τον Αύγουστο τού 2019, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρισκόταν στη Γερμανία σε περιοδεία για τη νέα του ταινία, το Κάποτε στο Χόλιγουντ (Once Upon a Time in Hollywood). Το ζευγάρι εθεάθη τρεις μήνες μετά σε κοινή έξοδο σε μία από τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες.

Όταν η Daily Mail επιχείρησε να επιβεβαιώσει τις φήμες περί δεσμού τηλεφωνώντας στον Mary, εκείνος απάντησε «κανένα σχόλιο» κι έκλεισε το τηλέφωνο.

Ο Μπραντ Πιτ, που νωρίτερα φέτος διέψευσε τις φήμες πως βγαίνει με την ηθοποιό Άλια Σόουκατ, πιστεύεται πως διαμένει αυτή την περίοδο στο Château Miraval, στη νότια Γαλλία, που είχε αγοράσει έναντι 67 εκατ. δολαρίων το 2011 από κοινού με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

Για την νέα του σχέση έχουν γίνει ελάχιστα γνωστά, καθώς η Νικόλ διατηρεί χαμηλό προφίλ αν και μοιράζεται πολύ συχνά φωτογραφίες από την ζωή της με τους 154.000 followers που έχει στα social media.





Η 27χρονη Γερμανίδα έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων σε εξώφυλλα των περιοδικών ELLE, Cosmopolitan και Marie Claire ενώ πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με τα πρακτορεία μοντέλων Next Management στο Λος Άντζελες και A Management στη Γερμανία.

Λόγω της δεκαετούς παρουσίας της στα catwalk, μιλά συνολικά πέντε ξένες γλώσσες, και έχει εμφανιστεί σε επιδείξεις μόδας σε Νέα Υόρκη, Παρίσι και Μιλάνο.

Με πληροφορίες από Vulture