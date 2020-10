Λάνα Ντελ Ρέι: Αντιδράσεις για εμφάνιση με «δικτυωτή» μάσκα - «Δίνεις λάθος μήνυμα»

Συστάσεις από τους οπαδούς της δέχθηκε η Λάνα Ντελ Ρέι που φόρεσε μια «διάτρητη» μάσκα, η οποία δεν κάλυπτε πλήρως το στόμα της και τη μύτη της, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Η Λάνα Ντελ Ρέι απήγγειλε αποσπάσματα από τη νέα της ποιητική συλλογή, «Violet Bent Backwards Over the Grass», και φωτογραφήθηκε με οπαδούς της σε βιβλιοπωλείο της αλυσίδας Barnes and Noble στο Λος Άντζελες, το Σαββατοκύριακο, φορώντας μία «δικτυωτή μάσκα» η οποία δεν φαίνεται να εμποδίζει την εξάπλωση του κορωνοϊού.





Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών της στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, πολλοί φαν της 35χρονης μουσικού την κατηγόρησαν ότι είναι ανεύθυνη και την κάλεσαν να φορέσει μία κανονική μάσκα. «Σε αγαπάω αλλά φόρα μία κανονική (σ.σ. μάσκα), δίνεις λάθος μήνυμα», έγραψε οπαδός της στο Instagram συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες likes κάτω από το σχόλιο.

Προς το παρόν η Λάνα Ντελ Ρέι δεν έχει απαντήσει στην κριτική που της ασκήθηκε. Ωστόσο σε βίντεο που δημοσιεύθηκε αργότερα η Λάνα Ντελ Ρέι εμφανίζεται με μία συνηθισμένη υφασμάτινη μάσκα.





Δημοσιογράφοι του Guardian επικοινώνησαν με εκπροσώπους της. Από την πλευρά της, η Τσακ Γκραντ, αδερφή της Λάνα Ντελ Ρέι, ανέφερε πως η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε πραγματοποιήσει τεστ για κορωνοϊό, το οποίο ήταν αρνητικό και κρατούσε τις ενδεδειγμένες αποστάσεις από τους οπαδούς τους.

Ωστόσο, σε φωτογραφίες, πολλοί οπαδοί της Λάνα Ντελ Ρέι εμφανίζονται να αγκαλιάζουν την σταρ ή να βρίσκονται αρκετά κοντά της.

Έως το τέλος της χρονιάς ο νέος δίσκος

Κατά την εκδήλωση στο Λος Άντζελες η Λάνα ντελ Ρέι αποκάλυψε πως ο επόμενος δίσκος της, «Chemtrails Over the Country Club» θα κυκλοφορήσει είτε τον επόμενο μήνα είτε τον Δεκέμβριο. Η προηγούμενη δισκογραφική της δουλειά, «Norman Fucking Rockwell!» είχε ανακηρυχθεί δίσκος της χρονιάς από το Guardian και είχε δεχθεί εγκωμιαστικές κριτικές.





Με πληροφορίες από Guardian