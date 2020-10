Ο Τζεφ Μπρίτζες ποζάρει αγέρωχος ενώ κάνει θεραπεία για τον καρκίνο: «Παλιά, καλή αγάπη»

Ο Τζεφ Μπρίτζες μοιράστηκε με τους φανς του μια φωτογραφία του, τραβηγμένη μέσα στο νοσοκομείο ενώ λαμβάνει θεραπεία για το λέμφωμα με το οποίο έχει διαγνωστεί.

Ο 70χρονος ηθοποιός ποζάρει όρθιος, σχεδόν θεατρικά με την ρόμπα του, ενώ κρέμονται σωληνάκια από το σώμα του. «Αυτός ο καρκίνος μου γεννά συναισθήματα εκτίμησης, ευγνωμοσύνης και μπόλικης, παλιάς καλής αγάπης» έγραψε ο 70χρονος ηθοποιός που πρόσφατα είχε ανακοινώσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Αισθάνομαι να λαμβάνω τόση αγάπη και το εκτιμώ. Είναι μεταδοτική όλη αυτή η αγάπη, σαν κάποιου είδους θετικός ιός. Θέλω να σας ευχαριστώ όλους που επικοινωνείτε σε αυτή την περίοδο. Είναι όμορφο να δέχεσαι όλες τις ευχές και την αγάπη». Ο Μπρίτζες δεσμεύτηκε να ενημερώνει τακτικά τους ακολούθους του για την πορεία του.

Ο ηθοποιός διατηρεί ένα διαδικτυακό ημερολόγιο με χειρόγραφες σημειώσεις. «Αυτός ο καρκίνος με κάνει να εκτιμώ την θνητότητά μου και την παροδικότητα. Συνειδητοποιώ ότι αν έχω κάτι να μοιραστώ, τώρα είναι η ώρα», έγραφε πρόσφατα.

Το λέμφωμα δεν τον εμποδίζει από το να σκέφτεται και να απασχολείται με άλλα σοβαρά ζητήματα. Σε ένα βίντεο της μπάντας του στο youtube "Jeff Bridges and the Abiders", ένας σύνδεσμος κάτω από το τραγούδι "Welcome Mat" παροτρύνει τους Αμερικανούς να ψηφίσουν.

Ακόμα και σε αυτή την δύσκολη για τον ίδιο συγκυρία, ο Μπρίτζες θυμάται και νοιάζεται και για το περιβάλλον. «Τα δέντρα, μάγκα μου, πρέπει να φροντίσουμε τα δέντρα μας, είναι εμείς. Αν κάποιος κλικάρει στο doodle της σημείωσης, ανακατευθύνεται σε ένα βίντεο όπου ο ηθοποιός - μουσικός, μιλά για φιλικές προς το περιβάλλον κιθάρες.

«Δεν αγαπάμε το μέρος που ζούμε», σημειώνει αλλού, «οδηγώντας» ηλεκτρονικα σε ένα ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον παραγωγής του ιδίου, με τίτλο «Ζώντας στο παρελθόν του μέλλοντος».