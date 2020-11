Ο Τζόνι Ντεπ αποχωρεί από τη σειρά ταινιών «Fantastic Beasts»- Του το ζήτησε η Warner Bros

Ο Τζόνι Ντεπ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη σειρά ταινιών «Fantastic Beasts», κάτι που του ζήτησε η Warner Bros σύμφωνα με τον ίδιο, λίγες ημέρες έπειτα από την ήττα του στη δικαστική διαμάχη με τη Sun.

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε την απόφαση με ανάρτηση στο Instagram. «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μου ζητήθηκε από την Warner Bros. να παραιτηθώ από τον ρόλο μου ως Γκρίντελβαλντ στο Fantastic Beasts και σεβάστηκα και συμφώνησα σε αυτό το αίτημα», έγραψε ο Τζόνι Ντεπ.

Η Warner Bros επιβεβαίωσε την αποχώρηση του ηθοποιού από την τρίτη ταινία της σειράς «Fantastic Beasts», ανακοινώνοντας ότι θα γίνει νέο κάστινγκ για τον ρόλο του. «Ευχαριστούμε τον Τζόνι για τη δουλειά του στις ταινίες έως τώρα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.





Αυτή την εβδομάδα, ο Τζόνι Ντεπ έχασε τη δίκη στη μήνυση για δυσφήμιση που είχε κάνει στη Sun. Η εφημερίδα των είχε χαρακτηρίσει «άνδρα που χτυπά τη σύζυγό του», σε ρεπορτάζ για την κακοποίηση που κατήγγειλε ότι υπέστη η Άμπερ Χερντ. Το δικαστήριο έκρινε ότι το περιεχόμενο του ρεπορτάζ της Sun ήταν «ουσιαστικά αληθές».

Στη δήλωσή του ο Τζόνι Ντεπ αναφέρθηκε σε αυτή την απόφαση, επιβεβαιώνοντας ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση. «Η σουρεαλιστική απόφαση του δικαστηρίου της Βρετανίας δεν θα αλλάξει τη μάχη μου να πω την αλήθεια και επιβεβαιώνω ότι σχεδιάζω να κάνω έφεση. Η αποφασιστικότητά μου παραμένει ισχυρή και σκοπεύω να αποδείξω ότι οι ισχυρισμοί εναντίον μου είναι ψευδείς. Η ζωή μου και η καριέρα μου δεν θα καθοριστεί από τη συγκεκριμένη στιγμή», ανέφερε συγκεκριμένα ο ηθοποιός.

Ο Τζόνι Ντεπ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Fantastic Beasts and Where to Find Them» και δύο χρόνια αργότερα ενσάρκωσε ξανά τον χαρακτήρα του «Γκρίντεβαλντ» στο σίκουελ «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Επρόκειτο να παίξει τον ρόλο και στην τρίτη ταινία της σειράς.

Το πρότζεκτ είχε «παγώσει» τους προηγούμενους μήνες, εξαιτίας της πανδημίας, αλλά τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν είχαν γυριστεί σκηνές με τη συμμετοχή του Τζόνι Ντεπ.

Η δεύτερη ταινία της σειράς, το 2018, υπήρξε μεγάλη απογοήτευση σε ό,τι αφορά στα εισιτήρια, καθώς απέφερε 564 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για το μικρότερο ποσό για οποιαδήποτε ταινία που αφορά τον «κόσμο» του Χάρι Πότερ.

Με πληροφορίες από Guardian