Ryan Phillippe: «Οι γονείς μου δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι με τον γκέι ρόλο που έπαιξα στα '90s»

Ο Ryan Phillippe δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι οι γονείς του δεν ήταν ευχαριστημένοι με τις επιλογές του στην αρχή της καριέρας του.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτατα γνωστός στα '90s ως πρωταγωνιστής θρυλικών νεανικών ταινιών όπως το «I know what you did last summer» και κυρίως το «Cruel Intentions», είχε υποδυθεί στις αρχές εκείνης της δεκαετίας τον πρώτο γκέι χαρακτήρα σε αμερικανική σαπουνόπερα, συγκεκριμένα τον Billy Douglas στο «One Life to Live».

«Μεγάλωσα σε οικογένεια Βαπτιστών, πήγαινα σε χριστιανικό σχολείο και τα σχετικά» δήλωσε στο KFC Radio. «Ο πρώτος μου ρόλος, όταν ακόμα ήμουν στο λύκειο, ήταν και ο πρώτος γκέι χαρακτήρας σε σαπουνόπερα, ο πρώτος γκέι έφηβος που είδαμε ποτέ στην τηλεόραση. Οι γονείς μου το είχαν απορρίψει εντελώς».

Οι βαθιά θρησκευόμενοι γονείς του ηθοποιού, Richard και Susan Phillippe, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι ούτε με τον ρόλο που τον έκανε διάσημο, τον Sebastian Valmont στο «Cruel Intentions», επειδή κι εκείνη η ταινία περιλάμβανε queer στοιχεία, όπως το αξέχαστο φιλί ανάμεσα στις Sarah Michelle Gellar και Selma Blair και τον γκέι χαρακτήρα που υποδυόταν ο Joshua Jackson.

«Πίστευα ότι θα με αποκλήρωναν» ανέφερε ο ηθοποιός που τότε ήταν 23 ετών. Πέρα από την αρκετά σκανδαλώδη για teen movie πλοκή (η ταινία ήταν μια ελεύθερη νεανική διασκευή στα '90s των «Επικίνδυνων Σχέσεων» του Πιερ Σοντερλό ντε Λακλό και ο χαρακτήρας του Phillippe είχε σεξουαλικές επαφές με τη θετή αδερφή του, που την υποδυόταν η Gellar), ο ίδιος εμφανιζόταν επίσης ολόγυμνος.

Σήμερα, ο 46χρονος ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα αστυνομική σειρά του ABC με τίτλο «Big Sky», εξηγεί ότι θα ήθελε να επιστρέψει σε έναν τέτοιο ρόλο. «Δεν έχω ξαναπαίξει τέτοιο χαρακτήρα έκτοτε. Κάνω πολλές κωμωδίες, από εδώ κι από εκεί, και θα ήθελα να υποδυθώ ξανά έναν ρόλο σαν του Sebastian στο Cruel Intentions. Ήταν τόσο διασκεδαστικό να είμαι τόσο αυθάδης».

Με τη Sarah Michelle Gellar στο «Cruel Intentions».

Με πληροφορίες από Advocate.