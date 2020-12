Laverne Cox: Σοκαρισμένη η ηθοποιός μετά από βίαιη επίθεση που δέχτηκε σε πάρκο του Λος Άντζελες

Η Laverne Cox δήλωσε ότι είναι καλά αλλά «σε κατάσταση σοκ», έπειτα από βίαιη τρανσφοβική επίθεση που δέχτηκε την Κυριακή.

Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Orange Is the New Black» και ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβίστρια ανέβασε λεπτομέρειες για το περιστατικό σε βίντεο στο IGTV του Instagram, εξηγώντας ότι η ίδια και ένας φίλος της έκαναν έναν περίπατο στο Γκρίφιθ Παρκ του Λος Άντζελες, τηρώντας τις απαιτούμενες λόγω πανδημίας αποστάσεις, όταν ένας άνδρας τους πλησίασε επιθετικά, ρωτώντας την ώρα.

Αφού ο φίλος της του απάντησε, εκείνος ξαναρώτησε: «Άντρας ή γυναίκα;». Όταν ο φίλος της κατάλαβε ότι ο άγνωστος είχε στοχοποιήσει την Cox, του είπε «f*ck off» και τότε δέχθηκε επίθεση και πολλαπλά χτυπήματα. Μέχρι η Cox να αντιδράσει και να καλέσει την αστυνομία, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί.

Αργότερα η ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι η επίθεση που δέχθηκαν είχε προφανώς τρανσφοβικό κίνητρο. «Στην τελική, ποιον ενδιαφέρει; Φοράω φούτερ και φόρμα, είμαι καλυμμένη, φοράω τη μάσκα μου, ποιος νοιάζεται αν είμαι trans; Πώς επηρεάζει κάτι τέτοιο τη ζωή σου;»

Η Cox αναρωτιέται αν θα μπορούσε να είχε αντιδράσει διαφορετικά, καταλήγοντας ωστόσο στο συμπέρασμα ότι δεν φέρει ευθύνη γι' αυτό που συνέβη. Για τον λόγο αυτό μοιράστηκε δημόσια την ιστορία της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα, ειδικά στους trans και nonbinary φίλους της.

«Είναι σημαντικό να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, δεν φταίω σε κάτι. Δεν φταίτε εσείς που υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ok με τη δική σας ύπαρξη στον κόσμο. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε βόλτα στο πάρκο».

Παρόλο που εξομολογήθηκε ότι έχει βιώσει πολλές φορές τέτοιες παρενοχλήσεις, η Cox κατέληξε ότι η τρανσφοβική βία δεν παύει ποτέ να είναι σοκαριστική.

Η επίθεση προς τη διάσημη trans ηθοποιό και ακτιβίστρια συνέβη λίγες μέρες αφότου ακόμα μία trans γυναίκα, η Chae'Meshia Simms, δολοφονήθηκε στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια. Πρόκειται για το 39ο trans άτομο που δολοφονείται φέτος στις ΗΠΑ, σε μια χρονιά που έχει καταγραφεί ως η χειρότερη στα χρονικά για τα trans άτομα.

«Δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια αν είσαι trans. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Μπορείς να είσαι η Laverne Cox, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, αλλά αν είσαι trans δυστυχώς μπορεί να βιώσεις τέτοιες εμπειρίες» καταλήγει.