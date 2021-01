JoJo Siwa: Η 17χρονη σταρ του YouTube έκανε coming out και δηλώνει πανευτυχής

H JoJo Siwa, σταρ του YouTube με 10 εκατομμύρια ακολούθoυς στο Instagram, δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ μετά το coming out που έκανε μέσα από τα social media.

Σε ένα ποστ στο Twitter, η έφηβη JoJo φορά ένα T-Shirt με στάμπα που γράφει 'Best. Gay. Cousin. Ever.' Το μπλουζάκι φέρεται να της δώρισε η ξαδέλφη της. Αργότερα, η JoJo είπε στους φανς της ότι δεν ήταν έτοιμη να βάλει μια ετικέτα στη σεξουαλικότητά της, αλλά ένιωθε «φοβερά» μετά το coming out. Διασημότητες όπως η Paris Hilton και η Ellen DeGeneres υποστήριξαν την 17χρονη με μηνύματά τους στα social media.

Δύο μέρες νωρίτερα, η JoJo είχε αφήσει να εννοηθεί πως ίσως ετοιμάζεται να κάνει μια τέτοια δήλωση, δημοσιεύοντας βίντεο στο TikTok που την έδειχναν να χορεύει στους ήχους του Born this way της Lady Gaga. Διασημότητες όπως ο James Charles και ο Bretman Rock, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στα σχόλια του βίντεο της Siwa, με τους χρήστες του TikTok να λένε επίσης ότι ήταν περήφανοι γι' αυτήν.

Γεννημένη στην Όμαχα της Νεμπράσκα, η Siwa έγινε διάσημη μετά τη συμμετοχή της στο ριάλιτι Dance Moms και ακολούθησε καριέρα χορεύτριας και τραγουδίστριας ενώ σήμερα είναι πολύ γνωστή YouTuber και έχει πλέον δεκάδες εκατομμύρια θαυμαστές. Το 2020 συμπεριλήφθηκε στην ετήσια λίστα του TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Απαντώντας σε έναν θαυμαστή που ρώτησε πώς προσδιορίζεται είπε: «Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το απαντήσω αυτό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι φοβεροί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι πραγματικά απίστευτοι. Αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ χαρούμενη και θέλω να μοιραστώ τα πάντα με τον κόσμο, το κάνω πραγματικά, αλλά θέλω επίσης να κρατήσω ιδιωτικά και μερικά πράγματα στη ζωή μου μέχρι να είμαι έτοιμη να τα δημοσιοποιήσω», πρόσθεσε.

Η Siwa είπε επίσης ότι «πίστευα πάντα ότι το πρόσωπό μου θα ήταν το δικό μου πρόσωπό, και αν το άτομο αυτό ήταν ένα αγόρι αυτό θα ήταν τέλειο όπως και αν ήταν ένα κορίτσι». «Αυτή τη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσείς γνωρίζετε ότι ανεξάρτητα από το ποιον αγαπάτε, είναι εντάξει, και ότι είναι φοβερό, και ο κόσμος είναι εκεί για εσάς!» συνέχισε η Siwa.