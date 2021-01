Πέθανε ο κιθαρίστας Hilton Valentine, ιδρυτικό μέλος των The Animals

Ο κιθαρίστας των The Animals, Hilton Valentine, δημιουργός ενός από τα πιο διάσημα riff στην ιστορία της ποπ τη δεκαετία του 1960, πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Η δισκογραφική εταιρεία Animals ABKCO Music περιέγραψε τον Valentine ως «πρωτοπόρο κιθαρίστα που επηρέασε τον ήχο του ροκ εν ρολ για τις επόμενες δεκαετίες». Ο κατά κόσμον Valentine North Shields πέθανε την Παρασκευή, δήλωσε η ABKCO στο Twitter.

Ο Valentine ίδρυσε τους Animals στο Newcastle το 1963 μαζί με τον τραγουδιστή Eric Burdon, τον μπασίστα Chas Chandler, τον κιμπορντίστα Alan Price και τον ντράμερ John Steel. Το συγκρότημα σημείωσε κορυφαίες επιτυχίες όπως το Don't Let Me Be Misunderstood και We Gotta Get Out of This Place και κατέκτησε την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ο Valentine ωστόσο, αποχώρησε από την μπάντα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα το 1966, αλλά πήρε μέρος σε πολλές επανασυνδέσεις και περιόδευσε μαζί με τον Burdon το 2007.

Με έδρα το Κοννέκτικατ τα τελευταία χρόνια, κυκλοφόρησε επίσης μουσική με το συγκρότημά του Skiffledog.

Ο Burdon αποχαιρέτησε τον φίλο του με μία ανάρτηση στο Instagram. «Η έναρξη του Rising Sun δεν θα ακούγεται πια ποτέ το ίδιο! Δεν το έπαιξες απλώς, το έζησες! Περάσαμε υπέροχες στιγμές μαζί. Από το North Shields μέχρι ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι καταρρακωμένος από τα νέα του θανάτου του Hilton. Rock In Peace».

Η ABKCO Music έγραψε στο Twitter: «Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του Hilton Valentine. Ιδρυτικό μέλος και αυθεντικός κιθαρίστας για τους The Animals, ο Valentine ήταν πρωτοπόρος κιθαρίστας που επηρέασε τον ήχο του ροκ εν ρολ για τις επόμενες δεκαετίες.».

Mε πληροφορίες του BBC