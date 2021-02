Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μεταμορφώνεται σε Ψαλιδοχέρη και συνεργάζεται με τη Γουινόνα Ράιντερ: «Όνειρο ζωής»

Το σενάριο για το «Edward Scissorhands» περιγράφει τον ομώνυμο χαρακτήρα ως μια ασθενική φιγούρα με χλωμό πρόσωπο, «ατίθασα κουρεμένα» μαλλιά και «μάτια τόσο μεγάλα που μοιάζουν με δυο τεράστιες ακατανόητες λίμνες». Φυσικά, ο συγκεκριμένος ρόλος παίχτηκε αρχικά από τον Τζόνι Ντεπ στην διάσημη ταινία του 1990, αλλά η περιγραφή ταιριάζει εξίσου στον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Μια νέα διαφήμιση της Cadillac με τον σταρ του «Call Me By Your Name» φαντάζεται πως θα ήταν η ζωή το 2021 για τον γιο του Edward, Edgar, ο οποίος έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά Ψαλιδοχέρη από τον πατέρα του και όλα τα προβλήματα που τα συνοδεύουν. Μην μπορώντας να φέρει εις πέρας τις πιο απλές δραστηριότητες όπως να πάρει το λεωφορείο ή να πιάσει μια μπάλα ποδοσφαίρου χωρίς να φέρει την καταστροφή, η αγανάκτηση του Edgar αρχίζει να εκνευρίζει τον ίδιο αλλά και τη μητέρα του, Kim Boggs (Γουινόνα Ράιντερ, που αναβιώνει τον ρόλο της στην ταινία). Με λίγη βοήθεια από τη νέα hands-free τεχνολογία LYRIQ της Cadillac, ο Edgar κατορθώνει επιτέλους να σταθεί πίσω από το τιμόνι.

Θαυμαστής του Τιμ Μπάρτον από πάντα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ εκμεταλλεύτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη την ευκαιρία να «ζήσει» μέσα σε έναν από τα πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς κόσμους του σκηνοθέτη.

Σε αποκλειστική συνέντευξη για τη Vogue, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το διάρκειας 90 δευτερολέπτων διαφημιστικό σποτ για την Cadillac, την ευκαιρία να υποδυθεί για λίγο τον Ψαλιδοχέρη και την εμπειρία να έχει τη Γουινόνα Ράιντερ για μητέρα του, κάνοντας λόγο για «όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα».

Photo: Julian Ungano

«Το "Edward Scissorhands" ήταν μια ταινία που λάτρεψα μεγαλώνοντας και η ευκαιρία να μπω σε αυτόν τον κόσμο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μου άρεσε επίσης η δουλειά του Ντέιβιντ Σέιν στις διαφημίσεις και ήταν πολύ ανοιχτός στη συγκεκριμένη συνεργασία», λέει ο 25χρονος ηθοποιός.

Όπως εξηγεί, υπήρξε ανέκαθεν τεράστιος θαυμαστής του Τιμ Μπάρτον. «Αν και τα πρότζεκτ, στα οποία είχα την τύχη να συμμετέχω βασίζονταν συχνά στο ρεαλισμό και σε αυτό το σύμπαν, με προσέλκυαν απίστευτα -ειδικά γνωρίζοντας τον Τιμ τους τελευταίους μήνες- οι μύθοι και οι ιστορίες που φτάνουν στην ουσία του ποιοι είμαστε στη φαντασία μας».

Photo: Julian Ungano

Σχετικά με την αναβίωση του θρυλικού ρόλου, ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει πως η διαφήμιση ήταν «μια υπέροχη ευκαιρία να κάνουμε το αρχικό υλικό πιο προσιτό σε ένα σύγχρονο κοινό χωρίς να θυσιάσουμε την αυθεντικότητα της έκδοσης του 1990. Αντιθέτως, θέλαμε να φτιάξουμε έναν χαρακτήρα απόλυτο φόρο τιμής σε εκείνον που δημιούργησε ο Τζόνι Ντεπ».

Photo: Julian Ungano

Η μεταμόρφωση σε Ψαλιδοχέρη αν και διασκεδαστική δεν ήταν, ωστόσο, εύκολη. «Με την ενδυματολόγο Melissa DesRosiers δημιουργήσαμε ένα χαρακτήρα που θα έδειχνε αυθεντικός ως προς τον αυστηρό εξπρεσιονισμό του αρχικού αλλά ταυτόχρονα με μοντέρνα μοτίβα. Αφενός χρησιμοποιήσαμε χαλασμένα καλώδια από φορτιστές iPhone για τα κορδόνια των παπουτσιών αλλά και την αυθεντική αγκράφα από τη ζώνη του κοστουμιού του Τζόνι Ντεπ ως μια μικρή αναφορά στο παρελθόν. Μείναμε πιστοί στον άγραφο κανόνα του αρχικού, πως η δερμάτινη αμφίεση του Edgar λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο ως το φυσικό "δέρμα" του. Αν και μοιάζει σαν να είναι καλυμμένος, συνεχίζει να φοράει κανονικά ρούχα οπότε είχαμε πολλές ευκαιρίες να φανταστούμε πώς θα έμοιαζε σήμερα ο Ψαλιδοχέρης».

Photo: Julian Ungano

Όσο για τη συνεργασία του με τη Γουινόνα Ράιντερ, την χαρακτηρίζει επίσης «όνειρο χωής που βγήκε αληθινό». «Είναι καταπληκτική ηθοποιός και συνεχίζει να παραμένει είδωλο στης Αμερική. Και με τον ίδιο τρόπο που λατρεύω να δουλεύω με την Σίρσα Ρόναν- ήταν μια υπενθύμιση του ρόλου της "America's Sweetheart" που είχε η Γουινόνα σε πολλές αμερικανικές καρδιές στη δεκαετία του '90. Είχε και μερικά διαμαντάκια που ειλικρινά ήταν δημιουργικά πολύ βοηθητικά, αν και αυτά θα μείνουν μεταξύ μας», καταλήγει.

Με πληροφορίες από Vogue