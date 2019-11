Προλαβαίνουμε να σταματήσουμε τη άνοδο της στάθμης των θαλασσών; - Ανησυχητική νέα έρευνα

Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών θα παραμείνει για την ανθρωπότητα η μεγάλη πρόκληση για τους ερχόμενους αιώνες, ακόμη και αν οι διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι για το κλίμα επιτευχθούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα που δημοσιεύει ο Guardian, ανεξαρτήτως αν ληφθεί άμεσα δράση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, η ανθρωπότητα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την διαρκώς αυξανόμενη άνοδο της στάθμης των θαλασσών που θα απειλήσει ακόμη και με αφανισμό πλήθος παράκτιων περιοχών του κόσμου.



Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ακόμη και αν οι κυβερνήσεις καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων που υπογράφηκε το 2015, τα πρώτα 15 χρόνια εφαρμογής της συμφωνίας οι εκπομπές αερίων θα είναι αρκετές για να προκαλέσουν των επιπέδων του νερού έως και είκοσι εκατοστά έως το 2300. Μάλιστα, αυτό το σενάριο, όπως διαμορφώθηκε από τους ερευνητές, προϋποθέτει από όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει, τις προσδοκώμενες μειώσεις των εκπομπών τους έως το 2030.

Στην πραγματικότητα, όμως, μόλις ένας μικρός αριθμός χωρών βρίσκεται στη σωστή πορεία εφαρμογής των στόχων της δεσμευτικής συμφωνίας για το κλίμα περί περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2 και πλέον βαθμούς Κελσίου.

«Ακόμα κι αν οι δεσμεύσεις των Παρισίων επιτευχθούν, θα υπάρξει μεγάλη άνοδος της στάθμης των θαλασσών», σημειώνει ο Πίτερ Κλαρκ, επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Όρεγκον και ένας εκ των συγγραφέων της έρευνας που δημοσιεύτηκε στη επιθεώρηση PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Όπως εξηγεί ο ίδιος «τα επίπεδα των θαλασσών θα εξακολουθήσουν να είναι το πρόβλημα των επόμενων αιώνων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε διαρκώς. Θα πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο, ακριβό τρόπο ζωής που θα μας στοιχίσει τρισεκατομμύρια δολάρια». «Η στάθμη της θάλασσας έχει δυνατή μνήμη. Οπότε, ακόμη και αν αρχίσουμε να ρίχνουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη, το νερό θα εξακολουθήσει να ανεβαίνει. Είναι σαν να προσπαθούμε να γυρίσουμε τον Τιτανικό, αντί για ένα ταχύπλοο», προσθέτει.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο που προσομοιώνει τη στάθμη των θαλασσών, βάσει διαφόρων επιπέδων εκπομπών αερίων, από το 1750 έως το 2030 (με την προϋπόθεση οι κυβερνήσεις να δείξουν συνέπεια στα όσα έχουν συμφωνήσει). Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου το ήμισυ από τα 20 εκατοστά της ανόδου μπορεί να πιστωθεί στους πέντε μεγαλύτερους ρυπαντές της γης – ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν πως ό,τι κάνουμε σήμερα, θα έχει πελώρια επίπτωση το 2300. Είκοσι εκατοστά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Είναι, ουσιαστικά, το επίπεδο ανόδου της θάλασσας που έχει καταγραφεί ολόκληρο των 20ο αιώνα. Το να προκαλέσουμε κάτι τέτοιο σε μόλις 15 χρόνια ρύπων, είναι συγκλονιστικό», αναφέρει από την πλευρά του ο επικεφαλής της έρευνας και ειδικός στην ανάλυση κλίματος, Αλεξάντερ Νάουελς.

Το αποτέλεσμα της έρευνας αποκαλύπτει, ακόμα, την τρομακτική προοπτική ενδεχόμενων πλημμυρών που θα αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να επενδύσουν τεράστια ποσά στην δημιουργία αντιπλημμυρικών υποδομών για τη θωράκιση των πόλεων ή, ακόμα, και μεταφορά πληθυσμών σε ασφαλείς περιοχές.

Ήδη, πολλές παράκτιες περιοχές του πλανήτη ζουν με τον κίνδυνο της πλημμύρας, με πρόσφατες έρευνες να καταδεικνύουν πως περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε ευαίσθητες περιοχές, θα πλημμυρίσουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέχρι το 2050, αν δεν υπάρξει άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.