Καρχαρίες και δελφίνια απολαμβάνουν μια νέα ελευθερία στους ωκεανούς αλλά για πόσο;

Πλέον το φαινόμενο έχει γίνει σχεδόν συνηθισμένο: ενώ οι άνθρωποι βρίσκονται «παγιδευμένοι» μέσα στα σπίτια τους, η άγρια ζωή εκμεταλλεύεται την ευκαιρία γεμίζοντας τα εγκαταλελειμμένα σημεία.

Είδαμε το χωριό Llandudno στην Ουαλία από «πόλη φάντασμα» να μετατρέπεται σε «πόλη απόκατσίκες», άγριες αρκούδες να εισβάλλουν στην Βαρκελώνη και πούμα να περιδιαβαίνουν στο Σαντιάγκο της Χιλής.

Το φαινόμενο παρατηρείται εντονότερα την τελευταία εβδομάδα στην ακτογραμμή των ΗΑΕ, με άγρια σαλάχια να κατακλύζουν την μαρίνα του Ντουμπάι, δελφίνια να παίζουν δίπλα στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα και καρχαρίες να κάνουν βόλτα στο Ρας αλ-Καϊμά.





Το θέαμα από σαλάχια, καρχαρίες και δελφίνια έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα την Natalie Banks, ιδρύτρια και πρόεδρο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Azraq με έδρα το Ντουμπάι, που σημειώνει πως η ανθρώπινη απουσία έχει δώσει χώρο στα θαλάσσια είδη να αναπνεύσουν.

«Η θαλάσσια ζωή επωφελείται από την απουσία πλοίων στο νερό, αλλά και ανθρώπων, καθώς επίσης και της μόλυνσης», σχολιάζει.





Σε κάθε περίπτωση, οι οικολόγοι επισημαίνουν πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, σημειώνοντας πως μπορεί τα ζώα να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά ίσως τα παραδείγματα είναι τυχαία και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως μόνιμες αλλαγές.

Από την πλευρά της η Natalie Banks δηλώνει αισιόδοξη. Οι οικολόγοι πιέζουν για αύξηση των περιοχών προστατευόμενης θαλάσσιας ζωής και ενδεχομένως επιβολή νέων μέτρων για πλοία και τζετ σκι, όπου την απειλούν. Ανάλογα μέτρα έχουν ήδη εισηχθεί σε ευαίσθητες περιοχές των ΗΑΕ.

Φυσικά υπάρχουν και πολλά εμπόδια. Η οργάνωση Azraq πρέπει να βασίζεται τώρα στον κόσμο για τέτοιου είδους περιστατικά καθώς οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας δυσχεραίνουν το έργο τους, με καθαρισμούς παραλίας, δεντροφυτεύσεις και επισκέψεις σε σχολεία να έχουν διακοπεί.

«Πολλοί αντιλαμβάνονται τα ΗΑΕ ως έρημο και δεν σκέφτονται την άγρια θαλάσσια ζωή, αλλά βασικά είμαστε ευλογημένοι», λέει η Natalie Banks.

Οι ασυνήθιστες εικόνες άγριας ζωής έχουν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο αυτόν τον καιρό, αλλά μάλλον θα είναι προσωρινές, αναφέρει η Minna Epps, διευθύντρια του Global Marine and Polar Programme στο nternational Union for Conservation of Nature (IUCN).

«Όταν αυξηθούν ξανά οι τουριστικές δραστηριότητες, αυτό θα αντιστρέψει τα πιθανά οφέλη που ίσως προέκυψαν. Νομίζω πως αυτές οι εικόνες δεν θα έχουν διάρκεια», τονίζει, σημειώνοντας όμως πως υπάρχει τρόπος να διατηρηθεί όλο αυτό, μέσω των περιορισμών στο ψάρεμα για παράδειγμα. «Έχουμε διαπιστώσει από άλλα ιστορικά γεγονότα όπως πόλεμοι και πειρατεία πως δημιουργούνται ευκαιρίες ανάκαμψης στους πληθυσμούς των ψαριών», προσθέτει.

Ωστόσο προειδοποιεί πως η ανθρώπινη απουσία μπορεί να μην λειτουργήσει τόσο θετικά μακροπρόθεσμα. Αν ένα είδος διεκδικήσει μια νέα περιοχή, θα μπορούσε να εξαφανίσει κάποιο άλλο είδος εκεί, διαταράσσοντας το οικοσύστημα.

Σε κάθε περίπτωση η Minna Epps ευελπιστεί οι καταστροφικές συνέπειες του κορωνοϊού, που μπορεί να μεταδόθηκε από ένα άγριο ζώο σε αιχμαλωσία, ίσως υπογραμμίσει το μήνυμα πως η προστασία της φύσης σημαίνει προστασία του εαυτού μας. «Υγιές περιβάλλον, υγιείς άνθρωποι», αναφέρει.

Με πληροφορίες από CNΝ