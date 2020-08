Η επιστροφή του Αμαζονίου στους αυτόχθονες πληθυσμούς του βοηθά στη διάσωση των δασών του

Η εξασφάλιση στους ιθαγενείς πληθυσμούς της κυριότητας της γης τους στον Αμαζόνιο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της δασικής αποψίλωσης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι επιστήμονες συνδύασαν δορυφορικά δεδομένα από την βλάστηση των δασών του Αμαζονίου μεταξύ 1982 και 2016 με τα αρχεία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυτοχθόνων.

Διαπίστωσαν πως τα ποσοστά αποδάσωσης ήταν κατά μέσον όρο κατά 66% μικρότερα σε εδάφη πλήρους ελέγχου των τοπικών φυλών σε σχέση με εκείνα όπου οι γηγενείς πληθυσμοί είχαν μερικό ή καθόλου έλεγχο.

Για τις φυλές που έχουν στην ιδιοκτησία τους εδάφη, είναι ευκολότερο να εξασφαλίσουν βοήθεια από τις αρχές κατά της παράνομης υλοτομίας, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Η μελέτη μας καταδεικνύει πως τα δικαιώματα πλήρους ιδιοκτησίας έχουν σημαντικές συνέπειες στην ικανότητα των γηγενών φυλών να περιορίσουν την αποψίλωση εντός ορίων των εδαφών τους. Τα εδάφη των φυλών δεν εξυπηρετούν μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αποτελούν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τις κυβερνήσεις να διατηρήσουν τις δασικές εκτάσεις και να επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους τους» εξηγεί η Kathryn Baragwanath, επικεφαλής της έρευνας από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει έντονη διένεξη για την κυριότητα πολλών περιοχών του Αμαζονίου, με κάποιους ιδιωτικούς φορείς να εμπλέκονται σε παράνομες εξορύξεις ή αποδασώσεις προκειμένου επιδεικνύοντας «παραγωγική χρήση της γης», να μεθοδεύσουν την οικειοποίησή της.

Περίπου 5 εκατομμύρια στρέμματα γης αυτοχθόνων πληθυσμών βρίσκονται εν αναμονή επίσημου χαρακτηρισμού τους ως «εδαφών φυλών». Σύμφωνα με τους ερευνητές της δημοσίευσης, εδώ και πάνω από 25 χρόνια οι αυτόχθονες αγωνίζονται για την απόκτηση δικαιώματος κυριότητας των εδαφών τους. Οι καθυστερήσεις δε, στις εγκρίσεις από την κυβέρνηση της Βραζιλίας τα τελευταία χρόνια ίσως ευθύνονται για περαιτέρω αποψίλωση 3,5 εκατ.στρεμμάτων δασικής γης ετησίως.

Με πληροφορίες από Times