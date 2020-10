Πλησιάστε πιο κοντά: Μαγικά «κλικ» στον διαγωνισμό φωτογραφίας Close Up Photographer of the Year

Ζώα και φυσικοί σχηματισμοί από «πάρα πολύ κοντά», ποζάρουν εν αγνοία τους για τον φωτογραφικό φακό που απέχει μόλις μερικά χιλιοστά.

Ο ετήσιος διαγωνισμός macro και micro φωτογραφίας "Close Up Photographer of the Year" προσέλκυσε και φέτος περισσότερες από 6.000 συμμετοχές από 52 χώρες του κόσμου. Και ανάμεσα σε όλες, ξεχώρισε η μοναδική φωτογραφία του Γάλλου καθηγητή θαλάσσιας, μοριακής οικολογίας Galice Hoarau.

Η νυχτερινή λήψη του με την προνύμφη ενός χελιού που ακολουθεί κέρδισε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού CUPOTY. Απολαύστε τα πιο εντυπωσιακά κλικ.

Η καλύτερη φωτογραφία του διαγωνισμού: Η προνύμφη ενός χελιού, στα ανοικτά των ακτών της Ινδονησίας κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στα σκοτεινά νερά. Galice Hoarau

Μία σαύρα "Cat Gecko", κατά τη διάρκεια νυχτερινής βόλτας στο εθνικό πάρκο Kubah της νήσου Μπόρνεο. Πήρε το όνομά του από τον τρόπο που κουλουριάζει την ουρά του για να καλυφθεί ενώ κοιμάται. Bernhard Schubert

Πεταλούδες πίνουντο νέκταρ προσεκτικά τοποθετημένων λουλουδιών στη Γαλλία. Emelin Dupieux

Διάφανη προνύμφη κάμπιας. Andrei Savitsky

Σταγόνες πετρελαίου πάνω στο νερό. Με τον κατάλληλο φωτισμό. Mirka van Renswoude

Μια αράχνη - «σχεδία» περπατά πάνω σε μια ελώδη λίμνη αναζητώντας θήραμα, στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Plesheevo στη Ρωσία. Svetlana Ivanenko

Μικροσκοπικοί παγκρύσταλλοι σχηματίζονται από την παγιδευμένη υγρασία μέσα σε ένα ελαττωματικό θερμαινόμενο τζάμι. Edwin Giesbers

Λάβα απελευθερώνεται κάτω απότα πόδια του φωτογράφου Mark James Ford στο Kalapana της Χαβάη.

Σκορπιού του νερού με φόντο το φως πυρσών. Juan Gonzalez

Πελεκάνοι στην λίμνη Κερκίνη στην Ελλάδα. Bence Mate