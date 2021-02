Η PETA κατά της βιομηχανίας της μόδας για τα δικαιώματα των ζώων: «Γίνε πουλόβερ, τσάντα, είπαν» [ΒΙΝΤΕΟ]

Σε ένα βίντεο με σκληρές εικόνες, ο οργανισμός για τα δικαιώματα των ζώων, PETA, βάζει στο στόχαστρο τη βιομηχανία της μόδας.

Οι εικόνες εναλλάσσονται: fashionable μοντέλα που ποζάρουν με φανταχτερές δημιουργίες και σκληρά πλάνα με ζώα που υπόκεινται σε βασανιστήρια προκειμένου να τους αφαιρεθεί το δέρμα, η γούνα, οι τρίχες. Ό,τι μπορεί να εξυπηρετεί τη μόδα.

«Είπαν, γίνει πουλόβερ, γίνε τσάντα, παπούτσια» ακούγεται στο βίντεο της PETA, σε μία καμπάνια του οργανισμού για τα δικαιώματα των ζώων, που δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, στον αγώνα κατά της χρήσης της γούνας.

Η τελευταία εκστρατεία του οργανισμού στοχεύει ση βιομηχανία μόδας και τη χρήση ζωικών υφασμάτων, όπως κασμίρι, δέρμα, πούπουλα και μετάξι για τη δημιουργία ενδυμάτων.

Το βίντεο δείχνει αγροκτήματα και εργοστάσια σε διάφορα μέρη του κόσμου και πώς τα ζώα κακοποιούνται από τους εργάτες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της βιομηχανίας της μόδας. Κλωτσούν τα ζώα, τα χτυπούν, τα δέρνουν μέχρι την απόλυτη υποταγή για να τους αφαιρέσουν τη γούνα και το δέρμα τους. Όλα στο όνομα της μόδας.

Το σύνθημά του, «Be a Sweater They Said», είναι εμπνευσμένο από το μότο της ηθοποιού του Sex and the City και πρώην υποψήφιας δημάρχου της Νέας Υόρκης, Cynthia Nixon, «Be a Lady They Said», το οποίο είχε ως στόχο να αναδείξει τα στερεότυπα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες, από την εμφάνιση έως τη συμπεριφορά τους.

Η PETA αποφάσισε να υιοθετήσει ένα παρόμοιο σύνθημα για να δείξει ότι την κακομεταχείριση των ζώων από την κοινωνία και την κουλτούρα γύρω από αυτό.

Η εκπρόσωπος της PETA, Ashley Byrne, δήλωσε στο New York Post ότι ο οργανισμός παραλληλίζει «την τοξική αρρενωπότητα μιας κουλτούρας που κυριαρχείται από άντρες και της αντίστοιχης τοξικότητας της βιομηχανίας μόδας απέναντι στα ζώα».

«Και οι δύο διεκδικούν την εξουσία από τα θύματά τους μέσω της χειραγώγησης, του εκφοβισμού και απόλυτης σωματικής κυριαρχίας, η οποία όμως, στην περίπτωση της μόδας είναι θανατηφόρα (για τα ζώα). Τα ζώα - θύματα της βιομηχανίας της μόδας δεν έχουν λόγο, κανέναν έλεγχον για το τι συμβαίνει στα σώματά τους» συνέχισε η Byrne.

Η αντιπρόεδρος της PETA, Lisa Lange, δήλωσε πως «Ένα πρόβατο δεν είναι πλεκτό, όπως ακριβώς μία γυναίκα δεν είναι σεξουαλικό αντικείμενο» και επειδή «τα ζώα είναι διαφορετικά από εμάς, αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να τα κακομεταχειριζόμαστε».

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες