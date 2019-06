Telegraph: Το σχέδιο του Μητσοτάκη για να βάλει τέλος στην ύφεση

Εκτενές αφιέρωμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το μετεκλογικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας φιλοξενεί η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

To δημοσίευμα έχει τίτλο «Μέσα στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για να θεραπεύσει την Ελλάδα μετά την Πιο Μεγάλη Ύφεση: μείωση φόρων και προσέλκυση ξένων επενδύσεων» (Inside New Democracy's plan to cure Greece after the Greatest Depression: cut tax and court foreign investors).

Η μείωση των φορολογικών βαρών και οι μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας θα καταστήσουν τη χώρα ελκυστική για να έρθουν επενδύσεις από το εξωτερικό, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει η Telegraph, προσθέτοντας πως με τη μετεγκατάσταση της έδρας της ΝΔ ο πρόεδρος του κόμματος εξοικονόμησε 90.900 ευρώ μηνιαίως.

«Η κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ, προτάσσοντας την αποκατάσταση της σχέσης της Ελλάδας με τις αγορές, μιας σχέσης που έχει τραυματιστεί», επισημαίνει στο αφιέρωμά της η Telegraph.

«Ο Μητσοτάκης σχεδιάζει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των δανειστών παρουσιάζοντας ένα ισχυρό «αναπτυξιακό story» το οποίο θα μπορεί να πουλήσει στους επενδυτές. Στη συνέχεια σχεδιάζει να ζητήσει από τους δανειστές της Ελλάδας να αφήσουν περισσότερο χώρο στη χώρα για να "αναπνεύσει" και να μειώσει και να ελαφρύνει την πίεση που αισθάνονται οι Έλληνες οι οποίοι έχουν υποφέρει από την ύφεση», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η βρετανική εφημερίδα βασιζόμενη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που θέλουν την Νέα Δημοκρατία μπροστά με μεγάλο προβάδισμα επισημαίνει πως το κόμμα μπορεί να κερδίσει με καθαρή πλειοψηφία την επόμενη Κυριακή, έχοντας συγκεκριμένα μια διαφορά 8-10 μονάδων μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Μητσοτάκης μπορεί να μοιάζει με μια επιστροφή στην προ κρίσης περίοδο, αλλά οι Έλληνες θέλουν να ζήσουν κανονικά μετά από οδυνηρά χρόνια κάτω από τη ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυστηρούς όρους διάσωσης», συνεχίζει το δημοσίευμα.

«Με ελάχιστο δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Μητσοτάκη θα μπορούσε να είναι η φήμη του στους επενδυτές», αναφέρει η Telegraph, τονίζοντας πως ήδη το κλίμα στην αγορά έχει αρχίσει να αλλάζει, αφού «η απόδοση των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ και θα μπορούσε να βυθιστεί κάτω από την απόδοση των ομολόγων αναφοράς της Ιταλίας. Τα κόστη δανεισμού για την κυβέρνηση είναι σχεδόν εννέα φορές χαμηλότερα απ' ό,τι στα υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ταραχώδους εκκίνησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει η βρετανική εφημερίδα.