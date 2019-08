Οι New York Times δίνουν εξηγήσεις για άρθρο- κόλαφος κατά της κυβέρνησης από πρώην συνεργάτη του Τσίπρα

Οι New York Times αναγκάστηκαν να δώσουν διευκρινίσεις για ένα ιδιαζόντως αιχμηρό άρθρο γνώμης κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που δημοσίευσαν, καθώς είχαν παραλείψει να σημειώσουν ότι ο αρθρογράφος ήταν επί χρόνια συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Το επίμαχο άρθρο με τίτλο "The Adults are Back in Charge in Greece. And they are Really Right Wing" («Οι ενήλικες επέστρεψαν στην διακυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πραγματικά Δεξιοί») το υπογράφει ο Ματθαίος Τσιμιτάκης, που οι NYT αρχικά παρουσίασαν απλώς σαν έναν «Έλληνα δημοσιογράφο», χωρίς να επισημαίνουν ότι, μέχρι πρότινος, ο κ. Τσιμιτάκης εργαζόταν στο γραφείο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Τσιμιτάκης χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία κόμμα με «έκδηλες αυταρχικές τάσεις» και κατηγορεί προσωπικά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ακολουθεί «διχαστικές και πολωτικές πολιτικές». «Η επιστροφή στην τάξη, αποδεικνύεται επιστροφή στην σκληρή δεξιά», συμπληρώνει ο πρώην υπάλληλος στο γραφείο τύπου του προηγούμενου πρωθυπουργού.

Σχολιάζει δε ότι στον πρώτο μήνα διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης παρείχε αρκετά παραδείγματα των «αντιδημοκρατικών του ενστίκτων», όπως ο ίδιος λέει, αναφερόμενος στην εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσία Πληροφοριών που περνά στον πρωθυπουργό καθώς και στις αλλαγές στην ΕΡΤ. Εξαπολύοντας επίθεση σε κυβερνητικά στελέχη, όπως η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου κάνει λόγο για «οργουελική» ηγεσία ενώ χαρακτηρίζει τη ρύθμιση για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου «ένδειξη των άσχημων εποχών που έρχονται». Κλείνοντας, εμφανίζεται βέβαιος πως καμία από τις πολιτικές που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία, όπως η μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, δεν θα λύσει τα προβλήματα της χώρας.

Aναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Μητσοτάκης φέρεται υποκριτικά στο θέμα της ονομασίας της «Βόρειας Μακεδονίας», ενώ δεν παραλείπει να σημειώσει με έμφαση οτι η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα, αναφέρεται στα Paradise Papers.

Σε λίγες μόλις παραγράφους, ο αρθρογράφος παραθέτει, ασθματικά σχεδόν, μια σειρά αποκλειστικά αρνητικών κρίσεων για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Μόλις έγινε αντιληπτό το πρόσφατο εργασιακό παρελθόν του αρθρογράφου, δημοσιογράφοι μεγάλων διεθνών ΜΜΕ και όχι μόνο επέκριναν την εφημερίδα για την παράλειψη αυτής της βασικής πληροφορίας στο άρθρο, του οποίου ο τίτλος φιγουράριζε σε κορυφαία θέση στο πρωτοσέλιδο.

Ο αρθρογράφος των Times, Simon Nixon, έγραψε σχετικά στο Twitter: «Ντροπή για τους New York Times που δεν αποκάλυψαν ότι ο αρθρογράφος είναι σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ιδέα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός είναι για γέλια».





Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση του συγγραφέα και σκηνοθέτη Απόστολου Δοξιάδη που έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην νεοϋορκέζικη εφημερίδα, ενημερώνοντάς την σχετικά. Όπως λέει ο ίδιος, οι NYT μπορεί να μην το δημοσιεύσαν αλλά η ζητούμενη αλλαγή έγινε.

Σε διευκρίνισή της, η αμερικανική εφημερίδα παραδέχεται ότι δεν είχε εξακριβώσει πλήρως το εργασιακό παρελθόν του συντάκτη προτού δημοσιεύσει το άρθρο, προσθέτοντας στην ψηφιακή έκδοση ότι ο κ. Τσιμιτάκης εργαζόταν στο Γραφείο Τύπου του Αλέξη Τσίπρα.

