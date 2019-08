Ο Δημήτρης Τσιόδρας αναλαμβάνει το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού - Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσιόδρας. Αναπληρωτές Διευθυντές του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι, Γιώργος Ευθυμίου και Αργύρης Παπαστάθης.

Τα βιογραφικά των συνεργατών του πρωθυπουργού:

Δημήτρης Τσιόδρας:

O Δημήτρης Τσιόδρας εργάζεται ως δημοσιογράφος από το 1989. Γεννήθηκε στο Μάναρη Αρκαδίας το 1959, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, στις ΗΠΑ. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό course με θέμα «Sociology of Mass Media and Popular Culture» στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ασχολείται με ζητήματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία τα κάνει στο ραδιόφωνο του Flash, έπειτα στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», όπου έφτασε στη θέση του αρχισυντάκτη του πολιτικού τμήματος, και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, καλύπτοντας πάντοτε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας.

Τον Νοέμβριο του 2011 αναλαμβάνει διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.-ΛΑΟΣ, ενώ στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου μεταξύ των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αμέσως μετά επιστρέφει και πάλι στη δημοσιογραφία, εργαζόμενος ως πολιτικός σχολιαστής και αρθρογράφος.

Το 2015 αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Ποταμιού.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα μελετά συστη­ματικά ιστορία και θεωρίες των διεθνών σχέσεων. Έχει παρακολουθήσει από κοντά κρίσιμες συνεδριάσεις στην ΕΕ, έχει συνομιλήσει κατά καιρούς κι έχει κάνει συνεντεύξεις με σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ευρωπατριωτισμός ή Εθνοκεντρισμοί;» (Εκδόσεις Μίνωας), ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ΜΜΕ, όπως Le Monde Diplomatique, Courrier International, International Relations.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Αθηνών αλλά δεν εξελέγη.

Γιώργος Ευθυμίου:



Ο Γιώργος Ευθυμίου γεννήθηκε στην Άρτα το 1978. Έχει σπουδάσει Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο ΕΑΠ, μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο ΕΚΠΑ στα αντικείμενα «Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων», «Μετάφραση και Πολιτική Σκέψη» και «Οικονομική Κρίση και Προοπτικές», ενώ ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό «Communication Strategy and Content Management» στο Danube University Krems (DUK). Επί 19 χρόνια εργαζόταν ως δημοσιογράφος στην ΕΡΤ Α.Ε., τα 15 από αυτά ως πολιτικός συντάκτης, έχοντας περάσει από το οικονομικό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Παράλληλα, έχει εργαστεί σε εφημερίδες, όπως στον Ελεύθερο Τύπο και στην Ελευθερία του Τύπου, αλλά και στο ειδησεογραφικό site newpost.gr. Εκτός από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, έχει καλύψει μεγάλα γεγονότα και επισκέψεις Ελλήνων ηγετών στο εξωτερικό. Έχει διδάξει τηλεοπτική δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, ενώ το 2018 τιμήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, με το βραβείο Μπότση για το έργο του στο πολιτικό ρεπορτάζ.

Αργύρης Παπαστάθης:

Ο Αργύρης Παπαστάθης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και κατέχει μεταπτυχιακό στην Πολιτική Θεωρία από το London School of Economics (LSE). Έχει εργαστεί ως οικονομικός συντάκτης στις εφημερίδες «Το Βήμα» (2005-2017) και «Πρώτο Θέμα» (2017-2018) και ως αρθρογράφος στην ιστοσελίδα «Protagon». Μεταξύ άλλων, την περίοδο 2012-2017, παρουσίαζε καθημερινή εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό «ΒΗΜΑ FM». Από τον Σεπτέμβριο του 2018 εντάχθηκε στο Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και είχε αναλάβει τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ξένο Τύπο. Είναι γιος του γνωστού σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη και της ηθοποιού του θεάτρου Υβόννης Μαλτέζου.