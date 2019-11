Guardian: H Κίνα φέρνει δώρα στην Αθήνα - Το «κεφάλι του δράκου» και οι νέες συμφωνίες

Μια επίσκεψη ορόσημο στην Ελλάδα από τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θεμελιώνει μια «νέα εποχή» σε διμερείς δεσμούς εν μέσω της ανησυχίας της Δύσης σχετικά με την ενισχυμένη παγκόσμια επικράτηση του Πεκίνου, γράφει ο Guardian που σημειώνει πως «η Κίνα φέρνει δώρα στην Αθήνα».

Η Αθήνα έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον κινέζο πρόεδρο καθώς η κυβέρνηση επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τον αναδυόμενο ρόλο της Ελλάδας ως «πύλη» της Κίνας στην Ευρώπη. «Η επίσκεψη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο καθοριστικής σημασίας στις ήδη εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ελλάδας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του ηγέτη τη Δευτέρα το βράδυ. Ο Guardian σημειώνει πως οι δύο πλευρές υπέγραψαν 16 εμπορικές συμφωνίες σε διαφορετικούς τομείς, όπως ο τραπεζικός τομέας, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Η τριήμερη περιοδεία είναι η πρώτη στην Αθήνα και έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τη Σαγκάη, όπου ο πρόεδρος της Κίνας έθεσε την προοπτική να γίνει η Ελλάδα «κέντρο εφοδιασμού» για τη μεταφόρτωση κινεζικών αγαθών με προορισμό τη Δύση.

Ο Guardian σημειώνει πως η ανταλλαγή τέτοιων συνομιλιών υψηλού επιπέδου, με γρήγορη διαδοχή, έδωσε έμφαση στη σημασία που δίνει το Πεκίνο τώρα στην Ελλάδα, καθώς ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σφυρηλατεί με την υπογραφή της εξωτερικής πολιτικής της για την ενίσχυση της σύνδεσης της χώρας του με τον κόσμο.

Οι φόβοι της επιρροής της Κίνας έχουν αυξηθεί από τότε που η Cosco, η κρατική ναυτιλιακή εταιρεία, έλαβε τη διαχείριση για 35 χρόνια στις αποβάθρες φορτίου στον Πειραιά. Το στρατηγικό λιμάνι έγινε έμβλημα της επένδυσης της χώρας στην Ελλάδα. Μια δεκαετία αργότερα υπολογίζεται ότι το 10% των κινεζικών εξαγωγών στην Ευρώπη θα μετακινούνται μέσω του Πειραιά, καθιστώντας το άμεσο ανταγωνιστή σε λιμένες της Βόρειας Ευρώπης, όπως το Αμβούργο και το Ρότερνταμ.

Ο Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τις προβλήτες του Cosco με τον κινέζο πρόεδρο δήλωσε ότι τα δύο ναυτικά έθνη ενώθηκαν για να κάνουν τον Πειραιά «όχι μόνο το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης». Σε ένα δημοσίευμα ο κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε μάλιστα την επένδυση «ως το κεφάλι του δράκου».

Με την οικονομία της Ελλάδας να ανακάμπτει αργά από την οικονομική κρίση, η Αθήνα είναι πρόθυμη να αξιοποιήσει τη μαζική αγορά της Κίνας με εξαγωγές όπως το ελαιόλαδο και το κρασί. Η κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε την εξουσία μόλις πριν από τέσσερις μήνες, επιθυμεί επίσης να προσελκύσει περαιτέρω ξένες επενδύσεις που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ όπου η ανεργία παραμένει εξαιρετικά υψηλή στο 17,3%.

Η επίσκεψη απαιτούσε επίσης από τον Έλληνα πρωθυπουργό να χειριστεί και διπλωματικά ζητήματα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, προειδοποίησε τον σύμμαχο του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του τον Οκτώβριο, ενάντια στην αποδοχή κινεζικών συμφωνιών που φαίνονται «πολύ καλές για να είναι αληθινές». Σε κεντρική ομιλία, ο ίδιος κατηγόρησε την Κίνα ότι «χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα για να εξαναγκάσει τις χώρες να διαπραγματευτούν συμφωνίες που ωφελούν το Πεκίνο».

Η ελληνική αλληλεπίδραση με το Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης της Αθήνας υπό την προηγούμενη αριστερή κυβέρνησή της, έχει προκαλέσει υποψίες στις δυτικές πρωτεύουσες. Οι φόβοι αυξήθηκαν περαιτέρω όταν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην πλατφόρμα συνεργασίας "17 + 1" των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με επικεφαλής το Πεκίνο, παρά την επικριτική κριτική της ΕΕ στην ομάδα που υπονομεύει την ενότητα του μπλοκ.

«Γεωπολιτικά, οι δυτικοί εταίροι ανησυχούν ότι η φλερτ της Ελλάδας με την Κίνα μπορεί να αποδυναμώσει τη νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ», δήλωσε ο Πλάμεν Τόντσεφ, επικεφαλής της μονάδας της Ασίας στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στην Αθήνα. «Ο Μητσοτάκης θα δυσκολευτεί να πείσει ότι η Ελλάδα δεν είναι Δούρειος ίππος και να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές συμφωνίες με την Κίνα δεν θα υπονομεύσουν την υπακοή των Αθηνών προς τη Δύση».

Μεγάλες οι φιλοδοξίες των Κινέζων στην Ελλάδα

«Πώς η Κίνα διευρύνει την επιρροή της στην Ευρώπη μέσω επενδύσεων στην Ελλάδα», είναι ο τίτλος εκτενούς άρθρου στην διαδικτυακή έκδοση της οικονομικής Handelsblatt με αφορμή την επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, « Σι Τζινπίνγκ και Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκαν μόλις πριν από μια εβδομάδα στη Σαγκάη όπου ο έλληνας πρωθυπουργός συμμετείχε στην εμπορική έκθεση Expo για να προσελκύσει κινέζους επενδυτές. "We are open for business", προανήγγειλε ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην κρατική CGTN. Δεν χρειάζεται να το πει δεύτερη φορά στους Κινέζους που έχουν ανακαλύψει ήδη προ πολλού την Ελλάδα».

Αναφερόμενη στο ενδιαφέρον των Κινέζων για την ελληνική αγορά ακινήτων, με βασικό κίνητρο βέβαια την απόκτηση χρυσής βίζας, η HB σημειώνει ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Σι Τζινπίνγκ είναι επίσης οι επενδύσεις. «Αλλά σε πολύ μεγαλύτερο εύρος. Από το 2005 η Κίνα έχει επενδύσει 7,5 δις ευρώ στην Ελλάδα, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα. Τη Δευτέρα ο κινέζος πρόεδρος επισκέπτεται "το δικό του" λιμάνι», γράφει η εφημερίδα παραπέμποντας στην επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στον Πειραιά.

«Με προσήλωση στο στόχο τους οι Κινέζοι επεκτείνουν το λιμάνι ως την πύλη τους προς την Ευρώπη: εκεί τα κοντέινερ των αφιχθέντων από την Ασία μεγάλων πλοίων της (Cosco) μεταφορτώνονται σε μικρότερα που συνεχίζουν προς άλλα μεσογειακά λιμάνια ή μεταφέρονται μέσω των σιδηροδρόμων προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπό την Cosco οι μεταφορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων δεκαπλασιάστηκαν από το 2008».

[...] Ιδιαίτερη βαρύτητα στις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα έχει και ο ενεργειακός τομέας. Στα τέλη του 2016 η κινεζική State Grid Corporation, ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, ανέλαβε το 24% του ΑΔΜΗΕ. Η μερική ιδιωτικοποίησή του ήταν ένας από τους όρους της διεθνούς οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα [...]. Ειδικώς η ευρωκρίση δηλαδή ήταν εκείνη που άνοιξε στους Κινέζους την πόρτα προς την Ελλάδα», αναφέρει η ΗΒ, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επενδύει εφεξής και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

[...] Ο νέος πρωθυπουργός Μητσοτάκης θέλει να προσελκύσει ξένους επενδυτές. Με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Σι Τζινπίνγκ ανταποκρίνεται σε αυτό. Διότι οι Κινέζοι έχουν πολλά ακόμη σχέδια στην Ελλάδα. Λίγο πριν την επίσκεψη του κινέζου προέδρου η Bank of China άνοιξε υποκατάστημα στην Ελλάδα. Οι κινέζοι τραπεζίτες δεν εγκαταστάθηκαν κάπου τυχαία, αλλά στο Athens Tower, το ψηλότερο κτίριο της ελληνικής πρωτεύουσας. Αυτό υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες των Κινέζων στην Ελλάδα. Ειδικά στον Πειραιά έχουν μεγάλα σχέδια».

Σύμφωνα πάντως με την ΗΒ, «οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν αποφέρουν στο Πεκίνο μόνον οικονομικά οφέλη αλλά έχουν και πολύτιμες πολιτικές αποδόσεις: λαμβάνοντας υπόψη τους κινέζους επενδυτές, το 2017 ο τότε πρωθυπουργός Τσίπρας μπλόκαρε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ένα επικριτικό για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα ψήφισμα των 28 χωρών μελών της ΕΕ. Η Κίνα είχε επαινέσει δημοσίως την "ορθή στάση" της Ελλάδας».