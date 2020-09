Ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας - Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνουτουρκικών, μετά την τριμερή τηλεδιάσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ, του Σαρλ Μισέλ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως ανακοινώθηκε, επανεκκινούν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας.

Ειδικότερα, λίγη ώρα μετά την τηλεδιάσκεψη και τη διαρροή της Άγκυρας περί ετοιμότητας για έναρξη του διαλόγου, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή ωστόσο, η Τουρκία προχώρησε σε αντι-NAVTEX με την οποία ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου.

Η ανακοίνωση



Το υπουργείο Εξωτερικών με μια λιτή ανακοίνωση λίγων λέξεων αναφέρει: «Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν τη διεξαγωγή του 61ου γύρου Διερευνητικών Επαφών, στην Κωνσταντινούπολη, προσεχώς».

Προκλητική αντι-NAVTEX από την Άγκυρα



Την ίδια ώρα όμως, η Τουρκία ζητά την αποστρατικοποίηση της Λήμνου. Με αντι-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της νήσου Λήμνου.

Σύμφωνα με την τουρκική αντι-Navtex, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη ναυτική οδηγία για τη Χίο, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης.

TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)TURNHOS N/W : 1185/20

AEGEAN SEA

1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.

Τριμερής Μέρκελ – Μισέλ – Ερντογάν



Το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου τέθηκε στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν ο Σαρλ Μισέλ, η Άνγκελα Μέρκελ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη Γερμανίδα Καγκελάριο και τον Τούρκο πρόεδρο, που ανακοινώθηκε χθες, πραγματοποιήθηκε στις 15:00, ώρα Βρυξελλών. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Επικοινωνιών, κατά την τριμερή συνομιλία συμφωνήθηκε να γίνουν βήματα προς την έναρξη διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με τον Τούρκο πρόεδρο να σημειώνει πως οι ενέργειες της Αθήνας θα καθορίσουν την πρόοδο των συζητήσεων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Ερντογάν τόνισε πως οι ενέργειες για τη μείωση της έντασης και της έναρξης του διαλόγου για την Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να «προστατευθούν» με αμοιβαίο τρόπο και επεσήμανε πως η Τουρκία δίνει πάντα έμφαση στις διαπραγματεύσεις. «Οι προκλήσεις ενάντια στην κοινή λογική αποτελούν κίνδυνο», σημείωσε.