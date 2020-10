Βενιζέλος για Πέτρα ντε Σούτερ: «Εμβληματικό γεγονός» o διορισμός της πρώτης transgender αν. πρωθυπουργού

Ως «σημαντικό και εμβληματικό γεγονός για κάθε φιλελεύθερη δημοκρατία» χαρακτήρισε τον διορισμό της Πέτρα ντε Σούτερ στη νέα κυβέρνηση του Βελγίου ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η transgender Πέτρα Ντε Σούτερ κατέχει από τις αρχές Οκτωβρίου τη μία από τις συνολικά επτά θέσεις αναπληρωτών πρωθυπουργών, όσα και τα πολιτικά κόμματα που συνθέτουν την προσωρινή κυβέρνηση συνεργασίας του Βελγίου.

Με ανάρτησή του στο Facebook, o καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ και πρώην αντιπρόεδρος της Ελλάδας, αναφέρθηκε στην ευρεία και διεθνή δημοσιότητα που δόθηκε στο γεγονός. «Κυριάρχησε στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο η αναφορά ότι "she is the first transgender minister in Europe". Γεγονός προφανέστατα σημαντικό και εμβληματικό για κάθε ανοικτή φιλελεύθερη κοινωνία», έγραψε ο κ. Βενιζέλος.

«Είχα τη χαρά και την τιμή να συνυπάρχω για αρκετά χρόνια, μέχρι το 2019, με την Petra De Sutter στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετείχε σε αυτήν ως μέλος της Γερουσίας του Βελγίου μέχρι την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο το 2019. Ήμασταν και οι δυο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των "Σοσιαλιστών, Δημοκρατών και Πρασίνων". Η Πέτρα ντε Σούτερ είχε αναδειχθεί σε μια από την πιο ισχυρές και διακριτές προσωπικότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης», ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Συνδυάζοντας την πολιτική της ιδιότητα με την επιστημονική της γνώση ως καθηγήτρια γυναικολογίας εισηγήθηκε τις αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την παρένθετη μητρότητα. Με βαρύτητα και μαεστρία προήδρευσε των εργασιών της Επιτροπής κανονισμού και ασυλιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και συνέβαλε καθοριστικά στην εκκαθάριση δύσκολων υποθέσεων, στην αποκατάσταση του ηθικού κύρους της Συνέλευσης και στην εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας σε ζητήματα σχετικά με την διεθνή πολιτική», συνεχίζει ο προσθέτοντας πως η Πέτρα ντε Σούτερ σήκωσε το βάρος της εισήγησης για την επάνοδο της ρωσικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

«Συνέχισε, όπως μαθαίνω, με την ίδια ποιότητα τη δράση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Ιούνιο του 2019 έως τον διορισμό της ως αντιπροέδρου της βελγικής κυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο τη δραστηριότητά της στην εσωτερική πολιτική της χώρας της», ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ευχόμενός της να επιτύχει.