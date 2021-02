Γεωργιάδης: Τέλος το take away στην εστίαση τα σαββατοκύριακα- Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σταματά το take away από τα καταστήματα εστίασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για τα σαββατοκύριακα, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε πως «Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν όπως και σε όλη την χώρα με την μέθοδο του take away και το delivery», ενώ υπενθύμισε ότι το take away δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Όμως, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ σήμερα το πρωί ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι αυτό δεν ισχύει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα σαββατοκύριακα.

«Έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα το συζητήσει ξανά με την επιτροπή των ειδικών, καθώς η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ».

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης της εστίασης που ανακοίνωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδου, ο υπουργός προανήγγειλε ότι ο 6ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ξεκινήσει νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, αντί για τον Μάρτιο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

«Στην εστίαση και τον Μάρτιο το ενοίκιο θα είναι στο μηδέν, και μειωμένο ΦΠΑ θα έχει για μεγαλύτερο διάστημα έως τον Σεπτέμβριο, και η επιστρεπτέα προκαταβολή 6 θα αρχίσει τον Φεβρουάριο αντί για τον Μάρτιο. Με το νέο μέτρο της πληρωμής του 80%, αφορολόγητο και ακατάσχετο, τώρα που θα γίνει η πληρωμή από το υπουργείο Οικονομικών, θα δουν οι άνθρωποι αυτοί σοβαρά χρήματα στους λογαριασμούς τους», δήλωσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ