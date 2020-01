Τσιτσιπάς για τον πατέρα του: Ίσως με βάλει τιμωρία στο δωμάτιό μου

Το γύρο του διαδικτύου έκανε η αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά, όταν εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια αγώνα, έσπασε την ρακέτα του, τραυματίζοντας κατά λάθος τον πατέρα του.



Χάνοντας το πρώτο σετ απέναντι στον Αυστραλό Νικ Κύργιο με 9-7 στο τάι μπρέικ, ο 21χρονος πρωταθλητής επέστρεψε στον πάγκο κάνοντας απότομες κινήσεις εμφανώς εκνευρισμένος. Πλησιάζοντας προς τον προπονητή και πατέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χτύπησε με δύναμη τη ρακέτα του πάνω στον πάγκο με αποτέλεσμα θραύσμα της να φύγει τραυματίζοντας τον Απόστολο Τσιτσιπά στο χέρι.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh