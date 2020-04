Γουίμπλεντον: Αποζημίωση 100 εκατ. λιρών για τη ματαίωση, έχει ασφάλεια για πανδημία

Η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε μεν στη ματαίωση του Γουίμπλεντον για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η προνοητικότητα του All England Club «σώζει» την κατάσταση.

To All England Club έχει ασφάλεια που καλύπτει και τις μεταδοτικές ασθένειες και είναι σε διαδικασία για να λάβει αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια λίρες. To Γουίμπλεντον είναι το μόνο από τα τέσσερα Γκραν Σλαμ που έχει ασφάλεια για πανδημία, σύμφωνα με τους Times. Μια ρήτρα που προστέθηκε μετά την έξαρση του Sars.

Για παράδειγμα η γαλλική ομοσπονδία τένις δεν είχε την ίδια προνοητικότητα. Εξάλλου, παραδέχθηκε ότι ήταν απελπισμένη να βρει νέα ημερομηνία για το Ρολάν Γκαρός- που θα γίνει από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου- καθώς κινδύνευε να χάσει 230 εκατομμύρια λίρες.

Η ασφάλεια του All England Club κοστίζει περίπου 1,5 εκατομμύριο λίρες τον χρόνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τώρα, θα γίνουν συζητήσεις για να καθοριστεί το ακριβές ποσό της αποζημίωσης. Αν και αναμένονταν έσοδα 250 εκατομμυρίων από το τουρνουά, το ποσό της αποζημίωσης θα είναι μικρότερο γιατί το κλαμπ δεν θα επιβαρυνθεί με δαπάνες όπως για το προσωπικό, εργασίες και τα χρηματικά έπαθλα ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών.

«Σαφώς είμαστε τυχεροί που έχουμε ασφάλεια. Βοηθά, αλλά δεν λύνει όλα μας τα προβλήματα», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Λιούις, CEO του All England. Τα νέα για την αποζημίωση από την ασφάλεια πάντως δεν θα παρηγορήσουν ιδιαίτερα τους τενίστες.

«Συντετριμμένος», ήταν η αντίδραση του Ρότζερ Φέντερερ στην ανακοίνωση της ματαίωσης του Γουίμπλεντον. «Είμαι ταραγμένη», ήταν το σχόλιο της Σερένα Γουίλιαμς.