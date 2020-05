Ποδόσφαιρο: Ξεκινά και επίσημα το πρωτάθλημα της Super League στις 6 -7 Ιουνίου

Επανεκκίνηση για τις ομάδες της Super League 1 το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου, μετά και το από το [πράσινο φως» από την κυβέρνηση.

Νωρίτερα, οριστικοποιήθηκε από τους αρμόδιους φορείς το αίτημα της διοργανώτριας αρχής για την διεξαγωγή των πλέι οφ και των πλέι άουτ, που εκκρεμούν.

Οι ομάδες πλέον μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση με το Δ.Σ. της Super League να συνεδριάζει εκ νέου αύριο Πέμπτη με τηλεδιάσκεψη, ώστε να γίνει η κλήρωση των πλέι άουτ, αλλά και ο ορισμός των πρώτων αγωνιστικών.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28/05/2020 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Κλήρωση αγώνων Play Out. Ορισμός αγώνων Play Off & Play Out.

2/ Διάφορα».

Η πρώτη αγωνιστική ξεκινά με τους αγώνες ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, Άρης-ΟΦΗ και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.