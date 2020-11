Η Λάνα Ντελ Ρέι διασκεύασε τον ύμνο της Liverpool «You Never Never Walk Alone»

Η Λάνα Ντελ Ρέι κυκλοφόρησε μία μελαγχολική διασκευή του ύμνου της Liverpool FC «You Never Never Walk Alone», η οποία πρόκειται να προβληθεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα της Premier League.



Το τραγούδι που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο μιούζικαλ των Ρότζερς και Χάμερσταϊν Carusel έγινε ύμνος της ποδοσφαιρικής ομάδας όταν το διασκεύασαν οι Gerry & the Pacemakers τη δεκαετία του '60.



Δημοσιεύοντας ένα lo-fi, ασπρόμαυρο βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram της, η Ντελ Ρέι έγραψε στην ανάρτηση: «Δεν θα περπατάς ποτέ μόνος (You Never Never Walk Alone) - accapella. Για το νέο ντοκιμαντέρ για τη Liverpool x @liverpoolfc».

View this post on Instagram For the new documentary about Liverpool x @liverpoolfc A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Nov 3, 2020 at 4:45pm PST



Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το ντοκιμαντέρ με θέμα την πρωταθλήτρια της Premier League παραμένουν άγνωστες, η Λάνα Ντελ Ρέι θα κυκλοφορήσει το έβδομο στούντιο άλμπουμ Chemtrails Over the Country Club (είτε στις 10 Δεκεμβρίου είτε στις 7 Ιανουαρίου).



Μέχρι στιγμής, η τραγουδίστρια παρουσίασε μόνο το πρώτο single «Let Me Love You Like A Woman».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ