Jay-Z, Kate Bush, Foo Fighters, υποψηφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame 2021

Για να είναι έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του καλλιτέχνη ή του συγκροτήματος και φέτος ήταν η πρώτη έγκυρη χρονιά του Jay-Z και των Foo Fighters (που είναι τα φαβορί) αλλά και των Mary J. Blige, Fela Kuti, the Go-Go’s, Iron Maiden και Dionne Warwick.

Στην αντιπέρα όχθη οι Rage Against the Machine, Kate Bush, Devo, Tina Turner, Chaka Khan, Todd Rundgren, New York Dolls, Carole King, and LL Cool J έχουν προταθεί περισσότερες από μία φορές.

Αν οι Foo Fighter επιλεχθούν θα είναι η δεύτερη φορά που ο Grohl θα μπει στο Rock & Roll Hall of Fame. Η πρώτη ήταν με τους Nirvana το 2014. Η Carole King και η Tina Turner θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Stevie Nicks ως η δεύτερη και η τρίτη γυναίκα που κατορθώνουν κάτι τέτοιο. Η King είχε παλιότερα ενταχθεί σαν τραγουδοποιός μαζί με τον Gerry Goffin και η Turner για το ντουέτο με τον Ike Turner.

Τα ονόματα των επικρατέστερων θα ανακοινωθούν τον Μάιο και η καθιερωμένη ειδική τελετή θα γίνει το φθινόπωρο. Οι καλλιτέχνες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής από φέτος αλλά δεν προτάθηκαν είναι οι D’Angelo, Garbage, Deftones, Backstreet Boys και Robyn μεταξύ άλλων. Μερικά ονόματα που δεν τα έχουν καταφέρει προηγούμενες χρονιές και δεν τα είδαμε και φέτος είναι οι: Soundgarden, the Replacements, Bad Brains, Motörhead, Dave Matthews Band, Thin Lizzy, Pat Benatar, Eric B. & Rakim, MC5, Kraftwerk, Jane’s Addiction, John Prine, Eurythmics, Judas Priest, the Smiths και Gram Parsons.

Πέρσι, αυτοί που είχαν περάσει ήταν οι Nine Inch Nails, Whitney Houston, the Notorious B.I.G., Depeche Mode, T. Rex και οι Doobie Brothers αλλά εξαιτίας της πανδημίας, η τελετή της εισαγωγής τους είχε ακυρωθεί. Για να μπει κανείς στο Rock and Roll Hall of Fame πρέπει να συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το κοινό και από τους εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας.

Τα υποψήφια μέλη του 2021

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go’s

Iron Maiden

JAY-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick