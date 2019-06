Google Maps: 10+1 γνωστές και «άγνωστες» λειτουργίες για τις διακοπές

Από το 2005 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Google Maps, έχει δώσει λύση κυριολεκτικά τρισεκατομμύρια φορές, σε ανθρώπους που ψάχνουν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για να φτάσουν στον προορισμό τους ή να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για διάφορες περιοχές.

Πραγματοποιώντας, καθημερινά, 25 εκατομμύρια ενημερώσεις σε όλο τον κόσμο - για ονομασίες δρόμων, διευθύνσεις επιχειρήσεων, δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, εικόνες του Street View και πολλά ακόμα - το Google Maps βελτιώνεται διαρκώς για να βοηθά τους ανθρώπους οπουδήποτε και αν βρίσκονται να περιηγούνται, να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν παντού αυτό που θέλουν.

Με τις καλοκαιρινές διακοπές προ των πυλών, το Google Maps θα αποδειχθεί για μία ακόμα χρονιά ένας ηλεκτρονικός «συνταξιδιώτης» που θα δώσει λύση μέσα από 10+1 χρήσιμες λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Αναλυτικά:

1. Το Google Maps, όχι μόνο σας δείχνει τα μποτιλιαρίσματα και τις καθυστερήσεις στο δρόμο σε πραγματικό χρόνο, αλλά σας υποδεικνύει και εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να ξεφύγετε από την κίνηση και να φτάσετε χωρίς περιττή ταλαιπωρία στον προορισμό σας

2. Αν έχετε δώσει ραντεβού με τους φίλους σας σε κάποιο σημείο της διαδρομής, μπορείτε να μοιράζεστε μαζί τους την πορεία σας σε πραγματικό χρόνο ώστε, αν αργείτε, να ξέρουν ότι μέχρι να φτάσετε, προλαβαίνουν να πάνε για καφέ!

3. Αν σας έρθει η διάθεση να κάνετε μια στάση σε κάποιο σημείο του χάρτη, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Explore" για να βρείτε τα εστιατόρια της περιοχής, να ενημερωθείτε για τυχόν εκδηλώσεις στο συγκεκριμένο μέρος ή να ανακαλύψετε το πιο κοντινό πρατήριο καυσίμων

4. Η πολύ χρήσιμη εφαρμογή "rush hours", που συμπεριλαμβάνεται στις πληροφορίες μιας τοποθεσίας –είτε πρόκειται για μουσείο είτε για εστιατόριο είτε για οτιδήποτε άλλο- σας ενημερώνει για τις ώρες αιχμής ώστε να ξέρετε τι σας περιμένει και να αποφύγετε πολύωρες αναμονές



5. Βρίσκεστε εκτός σύνδεσης με το Internet; Κανένα πρόβλημα! Κατεβάστε τη διαδρομή σας στο smartphone σας, ως χάρτη εκτός σύνδεσης

6. Μην ξεχνάτε ότι το Google Maps εξυπηρετεί και την... εναέρια κυκλοφορία, καθώς σ' αυτό μπορούν να εμφανίζονται απευθείας οι πτήσεις!

7. Φτιάξτε μια λίστα με τα μέρη που θέλετε να επισκεφθείτε ή που θέλετε οπωσδήποτε να ξαναδείτε και αποθηκεύστε την στο «μονοπάτι» save places for later -> Favorites και "I want to go there", ώστε να κάνετε τα προγράμματα των ονείρων σας!

8. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να αναζητήσετε ό,τι θέλετε στο Google Maps μέσω του Voice Search!

9. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να προσθέσετε πολλούς προορισμούς στη βασική διαδρομή σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα παραλείψετε κανένα σημαντικό αξιοθέατο

10. Στους χάρτες εμφανίζονται και τα δίκτυα δημόσιων συγκοινωνιών για να ξέρετε αν από το ξενοδοχείο σας ή από το σπίτι που νοικιάζετε είναι εύκολη η πρόσβαση σ' αυτές

11. Το πιο σημαντικό, ειδικά για τους αφηρημένους: αποθηκεύστε το σημείο όπου έχετε παρκάρει το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας, για να μη γυρνάτε βραδιάτικα γύρω-γύρω, πατώντας επίμονα το κοντρόλ της κλειδαριάς.