GPT-2: To πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να γράψει από μυθιστορήματα μέχρι fake news

Το σύστημα δημιουργικής γραφής τεχνητής νοημοσύνης το οποίο δημιουργεί ρεαλιστικής ιστορίες, ποιήματα και δημοσιογραφικά άρθρα αναβαθμίστηκε με μερικούς να ισχυρίζονται πως ξεπερνά τους συγγραφείς με σάρκα και οστά.

Ο αρχικός «συγγραφέας» τεχνητής νοημοσύνης τον οποίο δημιούργησε η εταιρεία OpenAΙ θεωρήθηκε αρκετά «ριψοκίνδυνος για» να κυκλοφορήσει. Όμως πλέον κυκλοφόρησε μια νέα αναβαθμισμένη εκδοχή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γραφτούν fake news ή επιθετικό σπαμάρισμα στα social media.

To νέο μοντέλο, το οποίο ονομάστηκε GPT-2, δοκιμάστηκε από το BBC και ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Βασίζεται σε μία βάση δεδομένων από 8 εκατομμύρια ιστοσελίδες και έχει δυνατότητα να υιοθετεί το ύφος και το περιεχόμενο του αρχικού κειμένου που του δίνεται.

Πχ μπορεί να ολοκληρώσει ένα ποίημα του Σέξπιρ, να γράψει ένα άρθρο ή να χρησιμοποιηθεί ακόμα για κατάρες και ύβρεις.

Προηγούμενη ανακοίνωση της εταιρείας είχε αναφέρει πως «εξαιτίας των ανησυχιών μας για κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουμε το εκπαιδευμένο μοντέλο. Αντί αυτού διαθέτουμε ένα πολύ μικρότερο μοντέλο προκειμένου οι ερευνητές να μπορούν να πειραματιστούν μαζί του».

Ως εκ τούτου η εκδοχή που κυκλοφόρησε είχε πολύ λιγότερες παραμέτρους και δυνατότητες σε φράσεις και λέξεις από όσες χρησιμοποιήθηκαν στην «εκπαίδευση» του μηχανήματος.

Όμως αυτόν τον μήνα η εταιρεία κυκλοφόρησε μια πολύ ευρύτερη εκδοχή με σαφώς μεγαλύτερη βάση δεδομένων. Η τεχνολογική ιστοσελίδα The Next Web σχολίασε σχετικά με την αναβάθμιση: «Είναι σχεδόν τόσο καλό ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν συγγραφέας, σχεδόν...»

O αρθρογράφος Τρισταν Γκριν πρόσθεσε: «Είμαι τρομοκρατημένος από το GPT-2 γιατί αντιπροσωπεύει το είδος της τεχνολογίας που μοχθηροί άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν για να χειραγωγήσουν τον πλυθησμό, κατά τη γνώμη μου είναι πιο επικίνδυνο από κάθε όπλο.

Το BBC αποφάσισε να δοκιμάσει τον «συγγραφέα», με μία πρόσφατη ιστορία η οποία μάλιστα αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η πρώτη πρόταση της ιστορίας ήταν: Chinese search engine Sogou is creating artificial intelligence lookalikes to read popular novels in authors' voices.

(Η κινέζικη μηχανή αναζήτησης Sogou δημιουργεί «σωσίες τεχνητής νοημοσύνης» που θα διαβάζουν δημοφιλή μυθιστορήματα με τη φωνή του συγγραφέα).

To σύστημα συνέχισε ως εξής: According to the researchers, this method of reading is not just the brainchild of Amazon Kindle users. Users of Android devices are also a notable market for fake reading. There are several theories to explain this.

(Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτή η μέθοδος διαβάσματος δεν είναι μόνο το πνευματικό τέκνο των χρηστών του Amazon Kindle. Οι χρήστες των Android συσκευών είναι επίσης μια σημαντική αγορά για το ψεύτικο διάβασμα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που μπορούν να το εξηγήσουν αυτό).

Το πραγματικό κείμενο της ιστοσελίδας του BBC ήταν:

It announced "lifelike" avatars of Chinese authors Yue Guan and Bu Xin Tian Shang Diao Xian Bing - created from video recordings - at the China Online Literature+ conference.

(Ανακοίνωσε «ζωντανά» άβαταρ των Κινέζων συγγραφέων Yue Guan και Bu Xin Tian Shang Diao Xian Bing στο συνέδριο διαδικτυακής λογοτεχνίας της Κίνας).

Ανάλογα παραδείγματα με πρώτη ύλη λογοτεχνικά έργα, ακόμα και ανέκδοτα ήταν αρκετά επιτυχημένα. Η εταιρεία OpenAI ιδρύθηκε το 2015, αρχικά ως μη κερδοσκοπική, με στόχο την προώθηση και εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης για το καλό της ανθρωπότητας. Ανάμεσα στους ιδρυτές της ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος όμως εδώ και καιρό δεν εμπλέκεται στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Με πληροφορίες από ΒΒC