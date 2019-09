«Έπεσε» το Yahoo - Προβλήματα για εκατομμύρια χρήστες

Το Yahoo εδώ και ώρες παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας με εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο να έχουν επηρεαστεί.

To Yahoo έχει προβλήματα στη λειτουργία του τόσο στο website του όσο και στη Yahoo Mail πλατφόρμα του. Οι αναφορές των χρηστών για δυσλειτουργία πολλαπλασιάστηκαν και αφορούν και σε social media.

"This site can't be reached. www.yahoo.com's server IP address could not be found" είναι το μήνυμα που εμφανίστηκε σε πολλούς ανά τον κόσμο χρήστες.

Είναι άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Το online εργαλείο Down Detector που εντοπίζει προβλήματα λειτουργίας σε ιστότοπους παγκοσμίως έχει αναφέρει ήδη πολλά site που είτε «πέφτουν» είτε αργούν να "φορτώσουν" το περιεχόμενό τους.