«Your News Update»: Η νέα υπηρεσία της Google που θα μας διαβάζει τις ειδήσεις

Η Google, μέσω της υπηρεσίας Google Assistant, σκέφτηκε έναν καινούργιο τρόπο για να μαθαίνουμε τις ειδήσεις κι αυτός είναι το «Your News Update».

Το «Your News Update» επί της ουσίας είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί η εταιρία για να συλλέγει ειδήσεις από μια πληθώρα πηγών από ολόκληρο τον κόσμο. Στη συνέχεια, ύστερα δηλαδή από αυτήν τη συλλογή, θα λαμβάνουμε προσωποποιημένες ειδήσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και την τοποθεσία μας.

Ως γνωστόν, στο Google Assistant υπάρχει ήδη η δυνατότητα να διαβάζονται οι ειδήσεις στους χρήστες, άρα η νέα προσθήκη της εταιρίας αφορά το γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες ειδησεογραφικές πηγές, όπως για παράδειγμα το NPR, το CNN και οι New York Times.

Το «Your News Update» συλλέγει ειδησεογραφικό περιεχόμενο από διάφορες πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι αρχικά μπορεί κάποιος να ακούσει διεθνείς ειδήσεις από το πρακτορείο Reuters, στη συνέχεια τοπικές ειδήσεις από το CBS και έπειτα ειδήσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα από το Billboard.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Google, το Your News Update «είναι ένας πιο έξυπνος τρόπος για να ακούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν στο Google Assistant». Τέλος, για να προχωρήσει η εταιρία στην υλοποίηση αυτής της νέας προσθήκης συνεργάστηκε με τους εξής ειδησεογραφικούς οργανισμούς: USA Today, The Washington Post, Fox News Radio, Cheddar, The Associated Press, Politico, Al Jazeera, και The Motley Fool.

Με πληροφορίες από Make Use Of