Forbes: Το ακριβό σοκ της Apple με τα iPhones και πολλές συσκευές της

Για τις χωρίς όριο φιλοδοξίες της Apple το 2020, κάνει λόγο το Forbes σε ρεπορτάζ του, σημειώνοντας πως η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει επτά νέα μοντέλα iPhone, στο μεγαλύτερο λανσάρισμα εδώ και χρόνια, αλλά αποκαλύπτει και μια δυσάρεστη έκπληξη.

Το πρόβλημα για την Apple είναι τα σχέδια που συνεχίζουν να διαρρέουν και έχοντας ήδη απογοητεύσει μια φορά, μια σημαντική νέα διαρροή σχεδίων iPhone σημαίνει ότι είναι πιθανό να απογοητεύσει ξανά. Αναλύοντας τις κινήσεις της εταιρείας, οι MacRumors ανακάλυψαν ότι η Apple αθόρυβα και ξαφνικά, μείωσε τις εμπορικές αξίες σε όλο το φάσμα των iPhone για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη συσκευή τους με μια νέα και πως όσο πιο νέα είναι η συσκευή που επιλέγουν, τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα που χάνουν.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως όσοι σχεδιάζουν να πουλήσουν το iPhone τους, θα λάβουν τώρα έως και 100 δολάρια λιγότερα ακόμη και αν είναι σε άριστη κατάσταση. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο βήμα μείωσης των τιμών στο μέσο του κύκλου, με την Apple να μειώνει τις τιμές με αφορμή την κυκλοφορία κάθε νέας γενιάς iPhone, αλλά αυτή την περίοδο ήταν μάλλον κάτι αναπάντεχο. Κατά συνέπεια, θα είναι ένα δυσάρεστο σοκ για πολλούς που θα θελήσουν αναβάθμιση.

Για παράδειγμα, χθες στην ιστοσελίδα του προγράμματος ανταλλαγής συσκευών της Apple, το iPhone XS Max είχε εκτιμώμενη αξία έως και 600 δολάρια, αλλά σήμερα η Apple προσφέρει μόνο μέχρι 500, 100 λιγότερο από όσα έδινε 24 ώρες πριν - ακόμη και αν οι συσκευές είναι σε άριστη κατάσταση Οι μοναδικές συσκευές που έχουν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα είναι οι MacBook Pro, Mac Pro, Mac mini και Apple Watch Series 1, 2 και 3.

Η Apple προώθησε έντονα το πρόγραμμα εμπορικών ανταλλαγών iPhone στα καταστήματα λιανικής πώλησης και στην ιστοσελίδα της εδώ και πάνω από ένα χρόνο τώρα και ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ δήλωσε πρόσφατα ότι ήταν αποτελεσματική κίνηση, σημειώνοντας ότι το πάνω από το ένα τρίτο των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματα καταλήγουν να διαπραγματεύονται μια παλαιότερη συσκευή για μια νεότερη.

Η χρήση του εμπορικού service της Apple θα είναι πάντα απλούστερη από την πώληση σε ένα άτομο, αλλά φαίνεται πως τώρα η απώλεια χρημάτων είναι μεγαλύτερη. Οι μειώσεις εμφανίζονται όχι μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Η.Π.Α. της Apple, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Βρετανία και η Γερμανία. Κάποιοι εκτιμούν πως η Apple θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τις συσκευές της καθώς πλησιάζει η κυκλοφορία των νέων μοντέλων.

Μπορεί να είναι δυσμενής απόφαση για τους καταναλωτές, αλλά η μείωση των εμπορικών αξιών είναι ένας τακτικός (αν αμφιλεγόμενος) τρόπος της Apple να πετύχει κάποια επιπλέον τριμηνιαία εξοικονόμηση με ελάχιστη προσπάθεια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις συσκευές που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι τώρα ηλικίας δύο ετών και τα smartphones χάνουν αξία, όπως και τα περισσότερα άλλα προϊόντα στην αγορά, σημειώνουν ειδικοί της τεχνολογίας. Η Apple δεν έχει αιτιολογήσει επισήμως αυτές τις περικοπές τιμών, οπότε η έκπληξη ήταν δυσάρεστη για πολλούς, ειδικά δεδομένου ότι οι εμπορικές αξίες έχουν από καιρό θεωρηθεί βασικός καταλύτης των νέων πωλήσεων iPhone.

Οι νέες εκτιμώμενες εμπορικές αξίες του iPhone της Apple στο πρόγραμμα ανταλλαγής.

IPhone XS Max - έως και 500 δολάρια από 600

IPhone XS - έως και 420 δολάρια από 500

iPhone XR - έως και 300 δολάρια από 370

IPhone X - μέχρι 320 δολάρια από 400

iPhone 8 Plus - μέχρι 250 δολάρια από 300

IPhone 8 - μέχρι 170 δολάρια από 220

IPhone 7 Plus - έως και 150 δολάρια από 200

IPhone 7 - έως και 120 δολάρια από 150

IPhone 6s Plus - έως και 100 δολάρια από 120

IPhone 6s - έως και 80 από 100