Το πρώτο ζωντανό ρομπότ, που θεραπεύεται μόνο του- Από βλαστοκύτταρα βατράχου

Επιστήμονες δημιούργησαν τα πρώτα στον κόσμο ζωντανά, ρομπότ, που «θεραπεύονται» μόνα τους, χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα βατράχων.



Πρόκειται για τα xenobots, που πήραν το όνομά τους από τον αφρικανικό ονυχοφόρο βάτραχο Xenopus laevis, βλαστοκύτταρα του οποίου χρησιμοποιήθηκαν. Έχουν πλάτος μικρότερο του ενός χιλιοστού, κάτι που σημαίνει ότι είναι αρκετά μικρά προκειμένου να κινούνται μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Μπορούν να περπατήσουν, να κολυμπήσουν, επιβιώνουν για εβδομάδες χωρίς τροφή και δουλεύουν σε ομάδες.



Πρόκειται για απολύτως νέες μορφές ζωής, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, που έκανε την έρευνα μαζί με το Πανεπιστήμιο Tufts. Οι ερευνητές πήραν βλαστοκύτταρα από έμβρυα βατράχων και τα άφησαν να επωαστούν. Στη συνέχεια, τα βλαστοκύτταρα κόπηκαν και μετατράπηκαν σε συγκεκριμένες μορφές, που σχεδιάστηκαν από υπερυπολογιστή. Μορφές που δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ στη φύση, σύμφωνα με την ανακοίνωση Πανεπιστημίου του Βερμόντ.



Στη συνέχεια, τα κύτταρα άρχισαν να δουλεύουν μόνα τους. Τα κύτταρα δέρματος ενώθηκαν για να σχηματίσουν δομή, ενώ τα παλλόμενα καρδιακά κύτταρα επέτρεψαν στο ρομπότ να κινείται μόνο του. Τα xenobot έχουν την ικανότητα να θεραπεύονται μόνα τους. Όταν οι επιστήμονες έκοψαν ένα ρομπότ, «γιατρεύτηκε» μόνο του και συνέχισε να κινείται.



Δεν μοιάζουν με παραδοσιακά ρομπότ



«Αυτές είναι καινοτόμες ζωντανές μηχανές», δήλωσε ο Τζόσουα Μπόνγκαρντ, ένας από τους επικεφαλής ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ. «Δεν είναι παραδοσιακά ρομπότ, ούτε γνωστό είδος ζώου. Είναι μία νέα κατηγορία, ένας ζωντανός οργανισμός που μπορεί να προγραμματιστεί», συμπλήρωσε.



Τα xenobot δεν μοιάζουν με παραδοσιακά ρομπότ. Δεν έχουν αστραφτερό περίβλημα ή ρομποτικά χέρια. Αντίθετα, μοιάζουν περισσότερο με μια μικρή μάζα κινούμενης ροζ σάρκας. Αυτό έγινε εσκεμμένα, λένε οι επιστήμονες. Αυτές οι βιολογικές μηχανές μπορούν να πετύχουν πράγματα που τα συνηθισμένα ρομπότ, από ατσάλι και πλαστικό, δεν μπορούν.



Τα παραδοσιακά ρομπότ «υποβαθμίζονται με τον καιρό και μπορεί να έχουν επιβλαβείς παρενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία», σημειώνουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Ως βιολογικές μηχανές, τα xenobots είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου, επισημαίνεται ακόμη στη μελέτη.



Τι μπορούν να κάνουν τα xenobots



Τα xenobots θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πλειάδα αποστολών, σύμφωνα με την έρευνα, την οποία χρηματοδότησε εν μέρει μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που επιβλέπει την ανάπτυξη τεχνολογίας για στρατιωτική χρήση. Για παράδειγμα, αυτά τα ρομπότ θα μπορούσαν να επιστρατευθούν για τον καθαρισμό ραδιενεργών αποβλήτων, τη συλλογή μικροπλαστικών στους ωκεανούς, να μεταφέρουν φάρμακα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό ή ακόμη και να ταξιδέψουν στις αρτηρίες για τον καθαρισμό τους.



Τα xenobots μπορούν να επιβιώσουν σε υγρό περιβάλλον, χωρίς επιπλέον θρεπτικές ουσίες για ημέρες ή και εβδομάδες, κάτι που τα καθιστά κατάλληλα για την εσωτερική μεταφορά φαρμάκων. Παράλληλα, τα ρομπότ αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ερευνητές να πάθουν περισσότερα για τη βιολογία των κυττάρων, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές ανακαλύψεις για την υγεία του ανθρώπου και τη μακροζωία.



«Αν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια τρισδιάστατη μορφή, θα μπορούσαμε να διορθώσουμε γενετικές ανωμαλίες, αν επαναπρογραμματίσουμε όγκους μετατρέποντάς τους σε κανονικούς ιστούς, να παρέμβουμε έπειτα από τραυματισμό ή εκφυλιστική ασθένεια και να νικήσουμε το γήρας», επισημαίνεται στην ιστοσελίδα των ερευνητών.

Την ίδια ώρα, όλα αυτά θυμίζουν σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, για ένα δυστοπικό μέλλον. Όμως, οι επιστήμονες καθησυχάζουν λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν τα δικά τους αποθέματα τροφής- λιπίδια και πρωτεΐνες- κάτι που τους επιτρέπει να ζουν λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα. Όμως, δεν μπορούν να αναπαραχθούν, ούτε να εξελιχθούν. Παρόλα αυτά, ο χρόνος ζωής τους μπορεί να αυξηθεί σε μερικές εβδομάδες, σε περιβάλλον πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες.

Και παρότι ο υπερυπολογιστής παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των ρομπότ, είναι απίθανο να έχει κακές προθέσεις αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρουν οι ερευνητές. «Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να δούμε πώς μια τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει επιβλαβείς οργανισμούς ευκολότερα από ότι θα μπορούσε να το κάνει ένας ταλαντούχος βιολόγος με κακές προθέσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά.



