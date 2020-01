Global Game Jam [Athens] 2020: Ξεκινά ένα 48ωρο γεμάτο με game development

Επιστρέφει για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα το Global Game Jam [Athens] 2020, το μεγαλύτερο event της χώρας για game development.

Πρόκειται για μια παγκόσμια διοργάνωση που συνδιοργανώνεται από την Gifted Hellas ΑΜΚΕ και τη ViRA (Virtual Reality Applications), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Τo Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει για τρίτη χρονιά το Global Game Jam [Athens], ως μέρος των ευρύτερων δράσεων ψηφιακής ανάπτυξης και καινοτομίας που πραγματοποιεί.

H έναρξη της διοργάνωσης δόθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στη μία το μεσημέρι, αν και πρακτικά το event αρχίζει στις πέντε το απόγευμα, όταν δηλαδή οι ομάδες των developers μαθαίνουν τη θεματική πάνω στην οποία καλούνται να δουλέψουν. Μάλιστα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του θεσμού είναι ότι κάθε χρόνο το θέμα μένει «επτασφράγιστο μυστικό» ανάμεσα στους developers, καθώς δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι τώρα διαρροή στα social media.

«Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια μορφή τελετουργικού ανάμεσα στους συμμετέχοντες, οι οποίοι σέβονται απόλυτα αυτό το "κοινό μυστικό" και δεν το αποκαλύπτουν πουθενά, ακόμη και αρκετές ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιτροπής» δηλώνει η υπεύθυνη Τύπου του event, Ρένια Παπαθανασίου.

Τι θα δούμε στη φετινή διοργάνωση;

Η διοργάνωση μένει πιστή και φέτος στη φιλοσοφία της, στο πλαίσιο της οποίας δεν περιλαμβάνονται τουρνουά ή εκθέσεις, όπως ισχύει σε άλλα gaming events. Το επίκεντρό της βρίσκεται στην δημιουργία games – με μεγαλύτερη έμφαση στα video games. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ομάδες που αποφασίζουν να ασχοληθούν με άλλες πτυχές του gaming, όπως για παράδειγμα τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα παιχνίδια χώρου.

Από το Global Game Jam Athens δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν φυσικά και οι ομιλίες. Ειδικότερα, σήμερα στις τέσσερις θα ξεκινήσει την ομιλία της η Κατερίνα Πραματάρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΟΠΑ, με θέμα «Από την ιδέα στην εφαρμογή: υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης». Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και η ομιλία για το «Game Development στην Ελλάδα: Πώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΚΟΜΕ ενισχύουν την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών στη χώρα μας», από εκπρόσωπο του ΕΚΟΜΕ.

Η ανταπόκριση του Global Game Jam Athens

Σταθερά ανοδική είναι η απήχηση της διοργάνωσης από το 2012 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα. Φέτος, υπολογίζεται ότι στη διοργάνωση της Αθήνας θα συμμετάσχουν περίπου 130 άτομα, σχηματίζοντας ομάδες των 4-5 ατόμων. Πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, αποφασίζουν να πάνε στο event χωρίς να έχουν σχηματίσει εκ των προτέρων δική τους ομάδα και αυτό αποτελεί μία ακόμη δημιουργική πρόκληση για τους ίδιους. Πέρα από την Αθήνα, το Global Game Jam θα ταξιδέψει και σε πέντε ακόμη πόλεις της χώρας, ενώ για πρώτη φορά η διοργάνωση θα λάβει χώρα και στην Κύπρο.

«Όλες οι πόλεις συμμετέχουν ταυτόχρονα, την ίδια μέρα και ώρα στο event, και αφού λάβουν το θέμα από την κεντρική επιτροπή προχωρούν στην υλοποίηση της ιδέας τους. Το περσινό θέμα ήταν το "What home means to you", το οποίο αποτέλεσε αφορμή για αρκετά δημιουργικά πρότζεκτ» συμπληρώνει η κ. Παπαθανασίου.

Βέβαια, αν υπολογιστεί και ο αριθμός των συμμετεχόντων από τις υπόλοιπες πόλεις, ουσιαστικά κάνουμε λόγο για περίπου 250, επαγγελματίες και μη, game developers. Άρα, η Ελλάδα φαίνεται αναλογικά να «συμβαδίζει με την παγκόσμια τάση που υπάρχει γύρω από τη βιομηχανία του gaming. Κι αυτό επιβεβαιώνεται λόγω του ότι πλέον πάνω από 150 χώρες και συνολικά 950 πόλεις συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση, με τον αριθμό των συμμετεχόντων να ξεπερνά τους 40.000».

Οι στόχοι του event

«Κεντρικός στόχος του event είναι φυσικά να αναπτυχθεί όλη η κοινότητα των game developers και να πάψουν να θεωρούνται ως κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν πώς να περάσουν την ώρα τους και παίζουν video games. Πρόκειται για ένα κανονικό επάγγελμα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται». Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι συμμετέχοντες δεν είναι αποκλειστικά επαγγελματίες από τον χώρο του gaming.

Το Global Game Jam 2020 υποδέχεται ερασιτέχνες και μη, αλλά και γενικότερα ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική παραγωγή, τη γραφιστική και άλλους παρεμφερείς με το gaming τομείς. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, για να συμμετάσχει κάποιος είναι να έχει κάποιες βασικές γνώσεις προγραμματισμού, καθώς είναι αναγκαίες για να εξελίξει και να υλοποιήσει πρακτικά την ιδέα του.

Τι είναι οι diversifiers;

Ένα από τα στοιχεία-κλειδιά της διοργάνωσης είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου 15 diversifiers, οι οποίοι χωρίζονται σε 3-4 κατηγορίες. Οι diversifiers ουσιαστικά είναι κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τον κώδικα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και επιλέγονται κατά βάση από την κεντρική επιτροπή στην Καλιφόρνια.

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει και προτάσεις για diversifiers από τις εταιρείες τεχνολογίας που συμμετέχουν στη διοργάνωση, οι οποίες κατευθύνουν από πλευράς τους τα πρότζεκτ και τις δημιουργικές ιδέες των developers.



Τα πρότζεκτ των Ελλήνων game developers φτάνουν και εκτός συνόρων

Παρόλο που το event δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, μετά το πέρας των 48 ωρών αφιερωμένων στο game development, όλα τα πρότζεκτ παρουσιάζονται και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Τα τελευταία χρόνια, οι Ελληνικές ομάδες έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν και στη διεθνή αγορά, καθώς δεν είναι λίγοι οι συμμετέχοντες που χάρη στα πρότζεκτ τους ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας και στάθηκαν επάξια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, δύο από αυτές τις ομάδες σύναψαν συνεργασία με την Unity, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα του gaming.

Το μέλλον του Global Game Jam και του gaming στην Ελλάδα

Αρκετά αισιόδοξο, κρίνει η κ. Παπαθανασίου, πως είναι το μέλλον του game development στην Ελλάδα, καθώς σταδιακά οι developers αρχίζουν όντως να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες.



Επιπλέον, ένα ακόμη θετικό βήμα είναι ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα υπογραφεί το καταστατικό για την ίδρυση ενός συλλόγου με ανθρώπους που ασχολούνται με τον σχεδιασμό παιχνιδιών. Η κ. Παπαθανασίου, η οποία θα συμμετέχει στο Δ.Σ. του συλλόγου, δηλώνει χαρούμενη γι' αυτή την απόφαση, ευελπιστώντας ότι έτσι θα μπορέσει να σχηματιστεί ένας πιο δυναμικός πυρήνας όσον αφορά την κουλτούρα του gaming και κυρίως ότι θα δοθεί χώρος σε όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την καριέρα ενός game developer.

Το Global Game Jam Athens 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 160) από την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου μέχρι και Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020.

Συνδιοργάνωση: Gifted Hellas ΑΜΚΕ, ViRA (Virtual Reality Applications), Ίδρυμα Ωνάση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το event μπορείτε να βρείτε εδώ.