Πώς το «League of Legends» έφερε πραγματική επανάσταση στον κόσμο των e-sports

Το «League of Legends», γνωστό στους περισσότερους ως LoL, είναι ίσως το πιο δημοφιλές video game της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η απήχηση του είναι τόσο μεγάλη που κάθε χρόνο διοργανώνονται παγκοσμίως πάρα πολλά τουρνουά, αποκλειστικά για τους λάτρεις αυτού του game.

Το League of Legends είναι παιχνίδι MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), που αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε από την εταιρεία Riot Games. Η πρώτη κυκλοφορία ανακοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2008, ενώ κυκλοφόρησε επίσημα στις 27 Οκτωβρίου 2009. Το παιχνίδι είναι free to play, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να παίξει ελεύθερα, αρκεί να έχει το παιχνίδι αυτό εγκατεστημένο στον υπολογιστή του.

Ωστόσο, υπάρχουν οι ανάλογες επιλογές στον παίκτη να αγοράσει κάποιους ήρωες ή κάποια "Skins" χρησιμοποιώντας micro-transactions για διάφορους ήρωες που δίνουν μια διαφορετική όψη στον χαρακτήρα. Στο παιχνίδι τον Νοέμβριο του 2011 ήταν εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 32 εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο. Είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές γλώσσες, ανάμεσα σε αυτές και τα Ελληνικά από τα τέλη Ιουνίου 2012. Επίσης από το Μάρτιο του 2013 είναι διαθέσιμο και για to Mac OS X.



Έμπνευση για τη δημιουργία του LoL αποτέλεσε το παλιότερο «Dota» (Defense of the Ancient). Παρόλο που σήμερα το League of Legends θεωρείται ως ένα από τα πιο επιτυχημένα games, η αλήθεια είναι ότι, όταν κυκλοφόρησε την προηγούμενη δεκαετία, ο χώρος του gaming βίωνε μια σχετική κρίση, ενώ μόνο το «Starcraft» και το «Counter-Strike» ήταν αυτά που ξεχώριζαν μέχρι τότε.

Μάλιστα, αναφορικά με το γεγονός ότι το 2008 έκλεισε η Championship Gaming Series, μια διεθνής λίγκα στον τομέα των e-sports, ύστερα από μόλις δύο χρόνια λειτουργίας και επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων,ο δημοσιογράφος Rod Breslau του EPSN είχε δηλώσει: «Ήταν σαν να έκλεισε ξαφνικά μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Προκάλεσε πολλά προβλήματα, αρκετοί άνθρωποι έμειναν άνεργοι και γενικότερα επηρεάστηκε πάρα πολύ η βιομηχανία. Οι επενδυτές φοβούνταν και οι ομάδες είχαν πλέον πεθάνει».

Ωστόσο, το 2009 μπορεί να θεωρηθεί ως η χρόνια αναγέννησης για τα e-sports. Σε αυτό συνέβαλε φυσικά η άνοδος των social media και του streaming. Σήμερα, βέβαια, το «League of Legends» έχει περίπου 100 εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς, ενώ τα επίσημα τουρνουά που διοργανώνονται κατά καιρούς είναι από τα πιο επιτυχημένα στη βιομηχανία του gaming. Απόδειξη αυτού είναι ότι το 2019, ο τελικός του παγκόσμιου πρωταθλήματος συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περίπου 21,8 εκ. θεατών από ολόκληρο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από Le Monde