Αυτό είναι το φουτουριστικό αεροσκάφος της Airbus - Στη δημοσιότητα μοντέλο του «μυστικού» project

Μετά από μία σειρά δοκιμαστικών η Airbus αποκάλυψε τα σχέδια για το φουτουριστικό νέο της εμπορικό αεροσκάφος, με «ενσωματωμένα φτερά», το οποίο αναμένεται να καταναλώνει 20% λιγότερα καύσιμα.

Ο γαλλικός κολοσσός αεροναυπηγικής κατασκεύασε ένα μοντέλο του αεροσκάφους με τηλεχειριστήριο το οποίο «δοκιμάστηκε» στο Singapore Air Show 2020 την Τρίτη. Το μοντέλο του αεροσκάφους με τα «ενσωματωμένα στο κυρίως σώμα φτερά», ονομάζεται MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), έχει μήκος δύο μέτρα και πλάτος 3.2 μέτρα. Οι δοκιμές ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Ιούνιο του 2019, ωστόσο το πρότζεκτ, ξεκίνησε το 2017 ώσπου αποκαλύφθηκε φέτος. Σύμφωνα με την Airbus το MAVERIC συμβάλει στην γρηγορότερη κατανόηση του πως το νέο αεροσκάφος πρέπει να διαμορφωθεί και στην ωρίμανση της απαραίτητης για ένα τόσο διαφορετικό αεροσκάφος, τεχνολογίας.

Τι είναι τόσο διαφορετικό όμως σε αυτό το αεροδυναμικό ντιζάιν με τα «ενσωματωμένα στο κυρίως σώμα φτερά»; Το αεροσκάφος θα καταναλώνει 20% λιγότερα καύσιμα σε σχέση με αντίστοιχα συμβατικά μοντέλα με τις ίδιες μηχανές, ενώ, σύμφωνα με την Airbus ο σχεδιασμός του ανοίγει νέες προοπτικές για τη διαμόρφωση της καμπίνας. Προς απόδειξη αυτού η Airbus έδωσε στη δημοσιότητα σχέδια της καμπίνας, ενώ, τα επίπεδα θορύβου στο νέο αεροσκάφος θα είναι εμφανώς χαμηλότερα χάρη στην «κρυμμένη» μηχανή πάνω από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τον μηχανικό Jean-Brice Dumont αντιπρόεδρο του τμήματος engineering της Airbus η εταιρεία αξιοποιεί τις αναδυόμενες τεχνολογίες για να καταστεί πρωτοπόρα στο μέλλον των αερομεταφορών ενώ με δοκιμές όπως αυτή του MAVERIC η εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το ενδεχόμενο αξιοποίησής τους ως μελλοντικά προϊόντα.

Ωστόσο ο ενθουσιασμός πρέπει να μετριαστεί. Οι δοκιμές θα συνεχίσουν μέχρι τα μέσα του 2020, αλλά η εταιρεία δεν έχει προσδιορίσει με ακρίβεια την ημερομηνία παράδοσης του νέου αεροπλάνου. Ο Jean-Brice Dumont ωστόσο επιμένει πως το αεροσκάφος θα μπορούσε να συμβάλει στην αλλαγή του σχεδιασμού των εμπορικών αεροσκαφών και σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο των αερομεταφορών.

Μιλώντας στα ΜΜΕ στης Σιγκαπούρης, σημείωσε ότι η πρόοδος στην τεχνολογίας ελέγχου πτήσης και στη μείωση του βάρους σημαίνουν ότι πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή «για να προχωρήσουμε μπροστά».

Airbus

Η Airbus δεν είναι η πρώτη κατασκευάστρια εταιρεία εμπορικών αεροσκαφών που δοκιμάζει να δημιουργήσει αεροσκάφος με «ενσωματωμένα» φτερά. Το 2007 η Boeing, μαζί με την NASA έφτιαξαν το X-48B, το οποίο πραγματοποίησε 122 δοκιμαστικές πτήσεις. Το εγχείρημα τερματίστηκε το 2013.

Με πληροφορίες από CNN