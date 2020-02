Επένδυση στη νοσταλγία: Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της δεκαετίας του '90 επιστρέφουν

Ηλεκτρονικά παιχνίδια από τη δεκαετία του 1990, που διεκδικούν πλέον τον τίτλο του κλασικού, αναμένεται να λανσάρει ξανά στην αγορά η Hasbro.

Πρόκειται για τα The Little Mermaid, Transformers: Generation 2, X-Men Project X, και Sonic the Hedgehog 3 τα οποία κυκλοφόρησε η Tiger Electronics πριν την εξαγορά της από την Hasbro στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το The Verge οι νέες εκδόσεις των παιχνιδιών θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη και το κόστος τους θα ανέρχεται σε 14 δολάρια και 99 σεντ.

Όπως και στις αρχικές εκδόσεις σε κάθε συσκευή θα παίζεται μόνο ένα παιχνίδι. Η Hesbro υποστηρίζει πως έμπνευση για τα νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτέλεσε η αρχική τους έκδοση. Η θέση των κουμπιών θα είναι αντίστοιχη ενώ μονοχρωματικά γραφικά θα προβάλλονται πάνω σε ένα στατικό πολύχρωμο φόντο.

Όπως και οι αρχικές εκδόσεις τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θα λειτουργούν με μπαταρίες ΑΑ. Σύμφωνα με το The Verge θα διατεθούν στην αγορά το φθινόπωρο ενώ είναι ήδη διαθέσιμα για προπαραγγελία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται απόπειρα για την επιστροφή παιχνιδιών της δεκαετίας του 1990. Το 2017 η Bandai Namco λάνσαρε εκ νέου το επιτυχημένο Tamagotchi. Όπως και η Hasbro φέτος, η Bandai Namco επένδυσε τότε στη νοσταλγία που προκαλούσε το προϊόν της. Παρομοίως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της Hasbro δεν θα έχουν τίποτα κοινό με αυτά του σήμερα.

Με πληροφορίες από The Verge