H Apple θα πληρώσει 25 δολάρια ανά iPhone μετά τις κατηγορίες για επιβράδυνση συσκευών

Η Apple συμφώνησε να πληρώσει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του διακανονισμού μετά τις κατηγορίες πως επιβράδυνε τα παλαιότερα iPhones καθώς ξεκίνησε να πουλά νέα μοντέλα, για να ωθήσει τους ιδιοκτήτες να αγοράσουν τηλέφωνα ή μπαταρίες αντικατάστασης.

Ο προκαταρκτικός προτεινόμενος διακανονισμός ανακοινώθηκε την Παρασκευή το βράδυ και απαιτεί την έγκριση του αμερικανικού περιφερειακού δικαστή στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Η διαδικασία ήταν πολύμηνη και έρχεται να επιλύσεις τις διαφορές μετά από αγωγές πολλών καταναλωτών μεταξύ 2017 και 2018. Ο διακανονισμός καλεί την Apple να καταβάλει στους καταναλωτές 25 δολάρια ανά iPhone, με το ποσό να ενδέχεται να προσαρμοστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με το πόσα iPhone είναι επιλέξιμα για αποζημίωση, με ελάχιστη συνολική πληρωμή ύψους 310 εκατομμυρίων δολαρίων. Το υπόλοιπο ποσό θα καλύψει δικαστικά έξοδα.

Όμως η Apple αρνήθηκε πως έχει διαπράξει αδίκημα και υποστήριξε πως διευθέτησε την υπόθεση σε εθνικό επίπεδο για να αποφύγει το κόστος των διαφορών, αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα. Η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, δεν απάντησε αμέσως τη Δευτέρα σε αιτήματα για σχόλια.

Ο διακανονισμός καλύπτει τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες των iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus ή SE που λειτουργούν με iOS 10.2.1 ή νεότερο λειτουργικό σύστημα. Καλύπτει επίσης τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες των iPhone 7 και 7 Plus που είχαν το iOS 11.2 πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2017.

Οι καταναλωτές ισχυρίστηκαν ότι η απόδοση των τηλεφώνων τους υπέστη επιβράδυνση μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού της Apple. Είπαν ότι αυτό τους παραπλάνησε ώστε να πιστέψουν ότι τα τηλέφωνά τους ήταν κοντά στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απαιτώντας αντικαταστάσεις ή νέες μπαταρίες.

Η Apple αποδίδει τα προβλήματα κυρίως στις αλλαγές της θερμοκρασίας, στα υψηλά επίπεδα χρήσης και σε άλλα θέματα και είπε ότι οι μηχανικοί της εργάστηκαν γρήγορα και με επιτυχία για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Οι δικηγόροι των καταναλωτών περιέγραψαν τον διακανονισμό ως «δίκαιο, εύλογο και επαρκή». Χαρακτήρισαν τις αποζημιώσεις των 25 δολαρίων ανά iPhone «σημαντικές», λέγοντας ότι τα 46 δολάρια ανά iPhone είναι το μέγιστο δυνατό.

Μετά από μια πρώτη κατακραυγή για τα iPhones που εμφάνιζαν επιβράδυνση, η Apple ζήτησε συγγνώμη και μείωσε την τιμή των μπαταριών αντικατάστασης στα 29 δολάρια από 79 δολάρια.