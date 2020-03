Sony: Αποκάλυψε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του PlayStation 5 - Βίντεο

Η Sony αποκάλυψε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της πολυαναμενόμενης κονσόλας Playstation 5, αλλά ο εξωτερικός σχεδιασμός της εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο.

Μετά από μία λεπτομερή παρουσίαση από τον επικεφαλής της «αρχιτεκτονικής» των ηλεκτρονικών συστημάτων Mark Cerny, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι στην «καρδιά» του Playstation 5 θα χτυπά ο οκταπύρηνος επεξεργαστής της AMD, Zen 2 στα 3.25Ghz με κάρτα γραφικών RDNA 2 που θα λειτουργεί στα 10.28 Tflops.

Η μνήμη RAM του συστήματος θα είναι 16GB και σκληρό δίσκο SSD χωρητικότητας 825GB.

Στο PS5, στο οποίο θα «παίζουν» αναρίθμητοι τίτλοι του PS4, ο σκληρός δίσκος SSD θα είναι σχεδόν τόσο γρήγορος όσο και η μνήμη RAM και οι προγραμματιστές θα μπορούν απλά να ανακτήσουν δεδομένα παιχνιδιών από τον SSD. Όσον αφορά τις GPU και CPU, ο Cerny υπογράμμισε ότι η εταιρεία ανέπτυξε νέες στρατηγικές που οδήγησαν σε μια επεξεργασία γραφικών με ανώτατο όριο τα 2.23GHz που μπορεί να παράγει 10.3 teraflops, ενώ ο επεξεργαστής τρέχει στα 3.5GHz.

Στο τέλος της παρουσίασης αναφέρθηκε και στην ποιότητα ήχου του Playstation 5. Το Tempest Engine hardware παράγει «3D ήχο», ξεκινώντας από τα ακουστικά ενώ όσοι χρησιμοποιούν ηχεία, το PS5 θα εξασφαλίζει ήχο virtual surround.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά

CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, οκταπύρηνο, μεταβλητής συχνότητας 3.5 GHz

GPU: AMD Radeon RDNA 2-b με συχνότητα έως 2.23 GHz (10.3 Tflops)

Μνήμη RAM: GDDR6 16GB

SSD: 825GB, 5.5GB/s

Οπτικός δίσκος: Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc

Video out: Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver 2.1)

Ήχος: Tempest 3D AudioTech

Τιμή και ημερομηνία κυκλοφορίας



Το PS5 αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2020, όπως τα PS3 και τα PS4 τα οποία είχαν κυκλοφορήσει επίσης φθινόπωρο. Η τιμή του εκτιμάται πως διαμορφωθεί στα 499 δολάρια στις ΗΠΑ.